किसी और के साथ इश्क लड़ा रही Shilpa Shetty, गुस्से से लाल राज कुंद्रा ने छोड़ दिया घर…

Shilpa Shetty Having Affair: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में उनके पति की फिल्म ‘मेहर’ (Mehar) रिलीज हुई है। इस बीत एक्ट्रेस ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है, जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया है। कोरियोग्राफर फराह खान (Farah Khan) कुछ समय पहले ही एक्ट्रेस के घर पहुंची हुई थीं। फराह इन दिनों फिल्मों से दूर अपने व्लॉग पर काम कर रही हैं। जिसके कारण हर दिन वह नए सेलेब्स के घर जाती रहती हैं। शिल्पा शेट्टी के घर पहुंचकर दोनों ने खूब मस्ती मजाक किया। इस दौरान शिल्पा ने अपने अफेयर के बारे में एक मजेदार बयानबाजी की। जिसे सुन खुद फराह खान भी हैरान रह गई।

शिल्पा शेट्टी का चल रहा अफेयर

दरअसल फराह खान ने शिल्पा शेट्टी से राज कुंद्रा के बारे में पूछा तो एक्ट्रेस ने ऐसा जवाब दिया कि वह हैरान रह गईं। फराह ने सवाल किया कि- राज जी कहां हैं। इसपर शिल्पा ने कहा कि – मेरा अभी सरदार जी के साथ अफेयर चल रहा है, इसी कारण उन्होंने घर छोड़ दिया है। फराह का रिएक्शन देख शिल्पा शेट्टी हैरान रह गईं और जोर-जौर से हंसने लगी। इसके बाद एक्ट्रेस ने सफाई भी दी। दरअसल राज कुंद्रा सरदार जी के किरदार में थे। एक्ट्रेस ने कहा कि- राज एक्टर बन गए हैं, क्या आपको यकीन होगा। मुझे तो लगता है वह एक्टर बन गए हैं।

फराह खान ने दिया जवाब

इस पर फराह खान ने कहा कि- शिल्पा शेट्टी के पति फिलहाल घर पर नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उनका प्यार घर में ही मौजूद है। इस पर एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि- हां यही मेरा प्रेमी है। फराह ने इस पर जवाब दिया कि यही होती है असली जिंदगी। इस पर फराह ने कहा कि- पति गया और प्रेमी आ गया। तभी फराह अपने पति से कहती हैं कि- कभी तो बाहर जा ताकि मैं भी घर में प्रेमी को ले आउं।

बता दें कि राज कुंद्रा की पंजाबी फिल्म ‘मेहर’ रिलीज हुई है। इस फिल्म में उन्होंने सरदार जी का किरदार निभाया है। शिल्पा शेट्टी उनकी इस कामयाबी से काफी खुश नजर आ रही हैं। राज कुंद्रा ने साल 2023 में फिल्म ‘यूटी69’ से अपने फिल्मी करियर की शुरूआत की थी।

Bigg Boss 19: सलमान खान का गुस्सा फूटा, Amaal Mallik को कहा-‘इतना सोने वाला कंटेस्टेंट कभी नहीं देखा!’