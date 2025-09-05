Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या होगी शिल्पा शेट्टी की गिरफ्तारी? जेल चली गईं तो उस शो का क्या होगा जिसमें वह बनी हैं जज

Shilpa Shetty and Raj Kundra: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉलीवुड एक्ट्रेस और उनके पति पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 5, 2025 17:39:00 IST

Shilpa Shetty-Raj Kundra Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का विवादों से नाता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शिल्पा शेट्टी का एक विवाद खत्म होता नहीं है कि दूसरा सामने आकर खड़ा हो जाता है। जी हां, इस बार शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि शिल्पा और राज ने 60 करोड़ की धोखाधड़ी की है। वहीं, अब इस धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है।  

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ साल 2025 के अगस्त के महीने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। यह मामला जुहू के रहने वाली बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने दर्ज कराया था। दीपक कोठारी लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज नाम की कंपनी के डायरेक्टर हैं। धोखाधड़ी के मामले में जांच के बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और उनके विवादों से नाता रखने वाले पति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। 

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से जुड़े इस मामले में मुंबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर का कहना है कि पुलिस दोनों की ट्रेवल हिस्ट्री देख रही थी और उसके बाद लुकआउट नोटिस निकाला गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिकायत दर्ज होने के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने पैसे का कहां-कहां लेन-देन किया उसपर भी नजर रखी है। संदेह सामने आने के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन, गणेश उत्सव और अन्य चीजों की वजह से पूछताछ नहीं हो पाई थी। 

क्या है शिल्पा-राज से जुड़ा धोखाधड़ी का मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दीपक कोठारी का कहना है कि साल 2015 में राजेश आर्य नाम के एक शख्स ने शिल्पा और राज से मुलाकात कराई थी। दीपक का आरोप है कि शिल्पा और राज ने अपना बिजनेस बढ़ाने के नाम पर 75 करोड़ का लोन मांगा था लेकिन, बाद में इसे इन्वेस्ट की तरह लेने के लिए कहा था। 

दीपक कोठारी का कहना है कि शिल्पा औऱ राज ने साल 2015 में 31 करोड़ और 2015 में 28 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। लेकिन, 2017 आते-आते तक कॉन्ट्रेक्ट में एक चूक की वजह से कंपनी पर दिवालियापन की कार्यवाही शुरू हो गई। अब दीपक कोठारी का कहना है कि शिल्पा और राज ने बिजनेस में पैसा न लगाकर अपने पर्सनल खर्चों में लगा दिया। बिजनेसमैन दीपक की शिकायत और आरोप के बाद मुंबई पुलिस ने धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज किया है।  

