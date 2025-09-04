Home > मनोरंजन > Shilpa Shetty ने दी फैन्स को ‘गुडन्यूज’, बंद रेस्टोरेंट का अब टूटेगा ताला! फिर करेंगी जिंदगी की नई शुरूआत

Shilpa Shetty ने दी फैन्स को ‘गुडन्यूज’, बंद रेस्टोरेंट का अब टूटेगा ताला! फिर करेंगी जिंदगी की नई शुरूआत

Shilpa Shetty Is Opening Two Restaurants : शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर फेमस रेस्टोरेंट ‘बास्टियन’ बंद होने की जानकारी दी थी। जिसके बाद एक्ट्रेस के फैन्स काफी निराश हो गए थे। बता दें कि यह रेस्टोरेंट आज 4 सितंबर को बंद होने जा रहा है।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 4, 2025 09:19:00 IST

Shilpa Shetty Bastian Bandra Shutdown
Shilpa Shetty Bastian Bandra Shutdown

Shilpa Shetty Bastian Bandra Shutdown: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी थी कि उनका फेमस रेस्टोरेंट ‘बास्टियन’ (Bastian Bandra Restaurant)  बंद हो रहा है। यह रेस्टोरेंट आज 4 सितंबर को बंद होने जा रहा है। इस खबर से फैंस का दिल टूट गया था। लोगों को शिल्पा का यह रेस्टोरेंट काफी ज्यादा पसंद था। यहां लोग बड़े चाव से खाना खाना पसंद करते हैं। लेकिन आज का के बाद यह मौका उन्हें नहीं मिलने वाला है। 

Shilpa Shetty का रेस्टोरेंट हो रहा बंद 

वहीं अब शिल्पा शेट्टी के बंद हो रहे रेस्टोरेंट को लेकर नया मोड़ सामने आ चुका है। जिसके बाद एक्ट्रेस के फैन्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है। शिल्पा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एख वीडियो शेयर किया है। उन्होंने वीडियो के जरिए अपने फैन्स को बताया कि- यह आर्थिक तंगी के कारण बंद नहीं हो रहा है। दरअसल उसी जगह पर एक नया दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट खोलने जा रही है। वहीं अब बास्टियन को बांद्रा की जगह जुहू में लॉन्च किया जाना है। रेस्टोरेंट के आधिकारिक पेज पर भी इसकी जानकारी दे दी गई है। 

View this post on Instagram

A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty)

वीडियो जारी कर फैन्स को दी न्यूज 

जारी किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा- बांद्रा बास्टियन, हमारे बास्टियन हॉस्पिटैलिटी नामक वृक्ष की जड़ था। जैसे एक पेड़ में नए फल खिलते हैं, वैसे ही हमारा पसंदीदा बांद्रा रेस्टोरेंट अम्माकाई नामक एक नए रेस्टोरेंट को रास्ता दे रहा है, दक्षिण भारतीय मंगलोरियन व्यंजन मुझे मेरी जड़ों की ओर वापस ले जा रहा है। आपका पसंदीदा बास्टियन, बास्टियन बीच क्लब के नाम से जुहू जा रहा है। तो बास्टियन यहीं रहेगा कहीं नहीं जा रहा!!!!! इस पैमाने पर अपनी विशेषज्ञता और जुनून के साथ आतिथ्य व्यवसाय को बदलने का यह विजन रखने के लिए मेरे भाई, साझेदार और हमारे उद्यम के सीईओ रंजीत बिंद्रा ranjeet bindra को पूरा श्रेय। भगवान आपकी रक्षा करें।

 एक नहीं दो रेस्टोरेंट खोलेंगी एक्ट्रेस 

गौरतलब हो कि शिल्पा शेट्टी पर हाल ही में 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। जिसके बाद बास्टियन बंद (Shilpa Shetty Bastian  Restaurant Closure) होने के खबर ने फैन्स को हैरान कर दिया था। हालांकि यह गलत है, यह ब्रांड अब एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पेज पर आधिकारिक घोषणा पर दी गई है। बता दें कि बास्टियन अब बांद्रा में अम्माकाई नामक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में बदल जाएगा। वहीं जुहू में बास्टियन बीच क्लब का विस्तार होगा। जानकारी के मुताबिक, यह अक्टूबर के मध्य से शुरू होने जा रहा है।  

Bigg Boss 19: कैप्टेंसी टास्क में मचा घमासान, लहुलुहान हुए मृदुल तिवारी, इस घरवाले के हाथ लगी कप्तानी!

Tags: bastian bandra shutdownraj kundrashilpa shettyshilpa shetty restaurant shutdown
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
Shilpa Shetty ने दी फैन्स को ‘गुडन्यूज’, बंद रेस्टोरेंट का अब टूटेगा ताला! फिर करेंगी जिंदगी की नई शुरूआत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Shilpa Shetty ने दी फैन्स को ‘गुडन्यूज’, बंद रेस्टोरेंट का अब टूटेगा ताला! फिर करेंगी जिंदगी की नई शुरूआत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shilpa Shetty ने दी फैन्स को ‘गुडन्यूज’, बंद रेस्टोरेंट का अब टूटेगा ताला! फिर करेंगी जिंदगी की नई शुरूआत
Shilpa Shetty ने दी फैन्स को ‘गुडन्यूज’, बंद रेस्टोरेंट का अब टूटेगा ताला! फिर करेंगी जिंदगी की नई शुरूआत
Shilpa Shetty ने दी फैन्स को ‘गुडन्यूज’, बंद रेस्टोरेंट का अब टूटेगा ताला! फिर करेंगी जिंदगी की नई शुरूआत
Shilpa Shetty ने दी फैन्स को ‘गुडन्यूज’, बंद रेस्टोरेंट का अब टूटेगा ताला! फिर करेंगी जिंदगी की नई शुरूआत
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?