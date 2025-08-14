Home > मनोरंजन > Shilpa Shetty ने किया करोड़ों का फ्रॉड, पति संग अब जेल में काटनी होंगी रातें…आरोप सुन लोगों के पैरों तले खिसकी जमीन!

Shilpa And Raj Kundra: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। उन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जिसके चलते कपल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 14, 2025 10:34:15 IST

Shilpa Shetty And Raj Kundra: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर मुश्किलें में घिरते जा रहे हैं। कपल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। वैसे तो राज कुंद्रा पहले भी जैल की हवा खा चुके हैं। लेकिन इस बार एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी विवादों में फंसती जा रही है। शिल्पा, राज कुंद्रा के साथ-साथ एक और शख्स पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। कपल के खिलाफमुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। 

शिल्पा शेट्टी के खिलाफ केस दर्ज

जानकारी के अनुसार, 60.48 करोड़ की धोखाधड़ी करने के मामले में कपल के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दोनों पर ये केस मुंबई के ही एक बिजनेसमैन ने कराया है। यह मामला लोन और इन्वेस्टमेंट डील से जुड़ा हुआ है। बता दें कि बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने कपल पर आरोप लगाया कि- उन्होंने 2015-2023 के आसपास बिजनेस एक्सपेंशन के लिए उन्हें 60.48 करोड़ रूपये दिए थे। लेकिन उन्होंने इसे बिजनेस की जगह अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पर खर्च कर दिया। वह एजेंट राजेश आर्य के जरिए ही शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से जुड़े थे। उस समय दोनों ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, बेस्ट डील टीवी के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। 

Armaan Malik पर लगा चौथी शादी का आरोप! पटियाला जिला अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में किया तलब, इस दिन होगी कोर्ट में पेशी

इस बिजनेसमैन ने दर्ज कराया केस 

इसके साथ ही राजेश आर्य ने 12 परसेंट एनुअल इंटरेस्ट पर 75 करोड़ रुपये के लोन की मांग की थी। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसे लगाने की बात कही थी। जिसके बाद पैसा समय पर वापस कर दिया जाएगा। इस डील के लिए 60.48 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे कपल को दिए गए थे। इसके बाद 3.19 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी के तौर पर दिए गए थे। फिर साल 2016 में शिल्पा की तरफ से उन्हें पर्सनल गारंटी भी दी थी। इसके बाद उन्होंने कंपनी डायरेक्टर पद से  इस्तीफा दे दिया। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के मामले में EOW को सभी आवश्यक दस्तावेज सौंप दिए हैं।  

Independence Day 2025: ऐसे 10 देशभक्ति गीत, जिन्हें सुन थिएटर में पीटते रह गए थे लोग तालियां, आज भी स्वतंत्रता दिवस पर गूंजते हैं गली-गली

