60 करोड़ केस के बाद बड़ा झटका! शिल्पा शेट्टी ने हमेशा के लिए बंद किया ये हाई-प्रोफाइल रेस्टोरेंट

Shilpa Shetty Shuts Down Her Restaurant : शिल्पा शेट्टी इन दिनों लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं- लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या शो नहीं, बल्कि उनके निजी से जुड़ा एक बड़ा फैसला है. जहां एक ओर उनके पति राज कुंद्रा के साथ मिलकर उन पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, वहीं अब शिल्पा ने अपने फेमस रेस्टोरेंट ‘बैस्टियन बांद्रा’ को बंद करने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है.

शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए इस खबर की जानकारी दी. उन्होंने एक भावुक पोस्ट में लिखा- “इस गुरुवार एक युग का अंत हो रहा है. हम बैस्टियन बांद्रा को अलविदा कह रहे हैं. एक ऐसा स्थल जिसने हमें अनगिनत यादें दीं और मुंबई की नाइटलाइफ में अपनी खास पहचान बनाई.” शिल्पा के इस पोस्ट से साफ है कि ये फैसला उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस बंद करने भर का नहीं, बल्कि एक इमोशनल जुड़ाव को छोड़ने जैसा है.

आखिरी रात को मनाया जाएगा खास जश्न

शिल्पा ने बताया कि रेस्टोरेंट के आखिरी दिन एक खास शाम का आयोजन किया जाएगा- “हम अपने करीबी लोगों के साथ एक जादुई रात मनाएंगे, जिसमें उन सभी पलों को याद किया जाएगा जो बैस्टियन ने हमें दिए हैं,”.इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि बैस्टियन का सफर यहीं खत्म नहीं हो रहा, बल्कि इसका नया अध्याय ‘बैस्टियन एट द टॉप’ नामक स्थान पर आगे बढ़ेगा.

क्या धोखाधड़ी केस से जुड़ा है रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला?

बैस्टियन बांद्रा साल 2016 में शुरू हुआ था और ये शिल्पा शेट्टी व रंजीत बिंद्रा की साझेदारी में चल रहा था. यहां मुंबई की हाई-प्रोफाइल पार्टीज से लेकर बॉलीवुड सितारों के जश्न तक सब कुछ देखा गया है- हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने भी यहां अपना वेडिंग रिसेप्शन मनाया था.

माना जा रहा है कि शिल्पा और राज कुंद्रा पर लगे 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले का असर भी इस फैसले पर पड़ा है. आरोप लगने के कुछ ही हफ्तों बाद रेस्टोरेंट को बंद करने का एलान कई सवाल खड़े करता है.

अब आगे क्या?

भले ही बैस्टियन बांद्रा का दरवाजा बंद हो रहा हो, लेकिन शिल्पा का कहना है कि ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है. ‘बैस्टियन एट द टॉप’ के जरिए वे इस ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की योजना बना रही हैं.