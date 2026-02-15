Home > मनोरंजन > Shilpa Shetty: मैं 15 बार मर चुकी हूं…’ शिल्पा शेट्टी का चौंकाने वाला खुलासा, सुनकर दंग रह गए फैंस

शिल्पा शेट्टी ने अपनी 1993 की फिल्म 'बाजीगर' के क्लाइमेक्स सीन के शूटिंग अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि उन्हें लगभग 15 बार गिरने का अभिनय करना पड़ा और शुरुआती दिनों में नर्वस रहने के बावजूद उन्होंने दृढ़ता और मेहनत से चुनौतीपूर्ण सीन पूरे किए.

By: Ranjana Sharma | Published: February 15, 2026 4:21:13 PM IST

Shilpa Shetty: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों से जुड़े एक बेहद रोचक और हैरान कर देने वाले किस्से का खुलासा किया. उन्होंने अपनी 1993 की सुपरहिट फिल्म ‘बाजीगर’ के क्लाइमेक्स सीन के बारे में बातें साझा कीं, जिसने उनके फैंस और सोशल मीडिया पर जोरदार चर्चा पैदा कर दी.

हिंदी बोलना था चुनौती

शिल्पा ने कहा कि उस समय उन्हें फिल्मों का ज्यादा अनुभव नहीं था और सेट पर वह बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह महसूस करती थीं. मैं बहुत नर्वस रहती थी. साउथ इंडिया से आने के कारण हिंदी बोलना मेरे लिए आसान नहीं था. मुझे नहीं पता था कि फिल्मों का सेट कैसा होता है और मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने बताया. उनका कहना है कि शुरुआती दिनों में हर डायलॉग और हर सीन उनके लिए एक नई चुनौती था.

कूल्हे पर चोट के निशान लंबे समय तक रहे

अभिनेत्री ने यह भी बताया कि क्लाइमेक्स सीन में उन्हें एक इमारत से गिरने का अभिनय करना था, जिसे फिल्माने में उन्हें बेहद सावधानी बरतनी पड़ी. “अकबर भाई, जो फिल्म के एक्शन डायरेक्टर थे, उन्होंने यह सीन लगभग पांच बार शूट कराया. मुझे हार्नेस पहनना पड़ा, लेकिन फिर भी मेरे कूल्हे पर चोट के निशान लंबे समय तक रहे. उस समय हमारे पास कोई VFX नहीं था, इसलिए मुझे असली में यह अभिनय करना था कि मैं गिर रही हूं. निर्माताओं ने बार-बार इसे शूट किया ताकि सीन और बेहतर दिख सके. मैं लगभग 15 बार मर चुकी हूं, शिल्पा ने हंसते हुए कहा.

एक्टिंग सीखने में लगा समय

शिल्पा ने यह भी साझा किया कि शूटिंग के दौरान उन्हें डायलॉग और अभिनय सीखने में काफी समय लगा. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्होंने “कादर भाई से उर्दू सीखी और धीरे-धीरे हिंदी में आत्मविश्वास हासिल किया.” उनके शुरुआती करियर की यह कहानी दर्शाती है कि उन्होंने कितनी मेहनत और धैर्य से फिल्मों की कठिनाइयों को पार किया.

शाहरुख खान और काजोल के साथ काम किया

फिल्म ‘बाजीगर’ में शिल्पा शेट्टी का अभिनय उस समय खूब सराहा गया था. इस थ्रिलर फिल्म में उन्होंने शाहरुख खान और काजोल के साथ काम किया, और यह फिल्म उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है. शिल्पा ने बताया कि सेट पर अनुभव न होने के बावजूद उन्होंने पूरी लगन से अभिनय किया और आज भी वह उस सीन को याद कर मुस्कुराती हैं. इस इंटरव्यू के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि शिल्पा की मेहनत और समर्पण आज भी बॉलीवुड के लिए प्रेरणादायक है.

फिटनेस को लेकर रहती हैं चर्चा में

हालांकि अब शिल्पा फिल्मों से दूर हैं और योग और फिटनेस पर फोकस कर रही हैं, लेकिन उनके फैंस उनके शुरुआती दिनों के अनुभव जानकर हैरान और उत्साहित दोनों हैं. सोशल मीडिया पर उनके इस खुलासे को लेकर चर्चा तेज हो गई है, और युवा प्रशंसक उनके साहस और मेहनत की तारीफ कर रहे हैं.

