बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. Shershaah First Look Posters: सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारी आडवाणी की फिल्म शेरशाह के पोस्टर्स जारी कर दिए गए हैं. साल 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध के हीरो मेजर विक्रम बत्रा के साहसिक कारनामे और जीवन और जीवन पर आधारित फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा मेजर विक्रम बत्रा का किरदार निभा रहे हैं. कियारा आडवाणी इल फिल्म में मेजर बत्रा की मंगेतर डिंपल चिमा का किरदार निभा रही हैं. करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी शेरशाह फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा डबल रोल में दिखने वाले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विष्णु वर्धन ने.

शेरशाह फिल्म 3 जुलाई को देश-विदेश के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बीते साल इस फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में हो रही थी और उसके कई फोटो सामने आए थे. मरजावां स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे के दिन उनके करियर की सबसे खास फिल्म मानी जा रही शेरशाह के पोस्टर जारी किए गए हैं.

साल 1999 के करगिल युद्ध में महज 25 साल की उम्र में शहीद होने वाले मेजर विक्रम बत्रा को भारत सरकार ने मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया था. विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले थे. विक्रम बत्री की जिंदगी पर आधारित फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा डबल रोल में दिखेंगे. जहां एक तरफ वो विक्रम बत्रा की भूमिका निभाते दिखेंगे, वहीं वह बत्रा के जुड़वा भाई विशाल बत्रा की भूमिका भी निभाएंगे. शेरशाह फिल्म में हिमांशु मल्होत्रा इंडियन आर्मी ऑफिसर और परेश रावल तत्कालील प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका में दिखेंगे. वहीं जावेद जाफरी पाकिस्तानी ऑफिसर की भूमिका निभाते दिखेंगे.

Thrilled to be a part of an ode to the Kargil War hero & his brave journey. Presenting the UNTOLD TRUE STORY of Captain Vikram Batra (PVC) – #Shershaah. Aur Janamdin Mubarak @SidMalhotra! ❤ Releasing 3rd July, 2020.@vishnu_dir @karanjohar @apoorvamehta18 @b_shabbir @aishah333 pic.twitter.com/Xf6kDylBJN

— Kiara Advani (@advani_kiara) January 16, 2020