मुंबई. शर्लिन चोपड़ा इन दिनों मुश्किलों में घिर आई हैं. शर्लिन अक्सर ही अपने दिए गए विवादित बयानों में फंसी नज़र आती हैं. हाल ही में, शर्लिन ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ जुहू पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद अब शिल्पा ने शर्लिन के खिलाफ 50 करोड़ का मानहानि मुकदमा दर्ज किया है. इसपर अब शर्लिन ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ( Sherlyn chopra targets shilpa shetty ) पर आरोप लगाया है कि अभिनेत्री ने उन्हें धमकाया था.

हाल ही में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने शर्लिन चोपड़ा पर 50 करोड़ का मानहानि केस किया है. इसके बाद शर्लिन ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया, “राज कुंद्रा और शर्लिन चोपड़ा की काम करने की प्रक्रिया- 19 अप्रैल 2021 को राज कुंद्रा ने ना सिर्फ मुझे मेरे घर पर आकर अंडरवर्ल्ड की धमकी दी, बल्कि उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी ने मुझे फोन पर उसी दिन धमकी देते हुए कहा था- अगर राज के यौन शोषण और रेप की खबरें बाहर आईं तो वे मेरे खिलाफ करोड़ों रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे.”

if news about Raj’s sexual exploitation & rape got out, they would file a defamation suit against me for crores of rupees.

U can’t sexually exploit an artist, rape her & then threaten to file a defamation suit against her should she choose to file a police complaint against ur – pic.twitter.com/Si1gQnnfCK

