View this post on Instagram

Rap written & composed by: @sherlynchopra Content copyright owner: @sherlynchopra जब मैं ने हिंदी फ़िल्म इन्डस्ट्री में पहला कदम रखा था, तब नहीं मालूम था कि यहाँ निर्देशक और निर्माता से काम माँगने पर "डिनर" का प्रस्ताव रखा जाता है.. "डिनर" का दूसरा मतलब क्या होता है, ये किसी कोचिंग सेंटर में नहीं सिखाया जाता है.. इसलिए, समझने में थोड़ा वक़्त लगा.. और जब समझ में आया तब यह तय किया कि मैं कॉन्टेंट क्रिएटर बनूँगी ताकि किसी प्रोड्यूसर या डिरेक्टर से काम माँगना न पड़े.. चोट पे चोट मारी, उनका शुक्रिया पत्थर से मूरत बना दिया.. 🙏 #nudity is not #consent #silence is not #consent #enough is #enough