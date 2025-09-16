ब्रा से भी छोटा टॉप, स्कर्ट में भी नहीं ढका ‘प्राइवेट पार्ट’…काम नहीं मिलने पर क्या-क्या कर रही कंट्रोवर्सी क्वीन!
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ब्रा से भी छोटा टॉप, स्कर्ट में भी नहीं ढका 'प्राइवेट पार्ट'…काम नहीं मिलने पर क्या-क्या कर रही कंट्रोवर्सी क्वीन!

Sherlyn Chopra Bold Look: शर्लिन चोपड़ा भले ही फिल्मों में नहीं दिखाई देती हैं. लेकिन, वह सोशल मीडिया पर अपना जलवा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. हाल में शर्लिन का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख आपको ही शर्म से आंखें बंद करनी पड़ सकती हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 16, 2025 6:09:09 AM IST

Sherlyn Chopra Viral Video: बॉलीवुड में ऐसे तो कई एक्टर और एक्ट्रेस हैं, जिनका विवादों से नाता रहा है. लेकिन, एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें लोग फिल्मी स्क्रीन पर कम. मसालेदार खबरों और सोशल मीडिया पर ज्यादा देखते हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने बोल्ड लुक्स और बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वालीं शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) के बारे में. शर्लिन चोपड़ा जितना अपने लुक्स से चौंकाती हैं उतना ही अजीबोगरीब बातें करके हैरान कर देती हैं. शर्लिन का हाल में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह हद से ज्यादा बोल्ड अवतार में दिखाई दे रही हैं और कह रही हैं कि क्या-क्या संभालूं. शर्लिन का लुक और स्टेटमेंट सुन लोग तरह-तरह के रिएक्शन्स दे रहे हैं. 

शर्लिन का अजीब लुक देख आपको आ जाएगी शर्म

एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra Instagram) का ऐसे तो लगभग हर लुक अजीब होता है. लेकिन, हाल में एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें शर्लिन रेड कलर के आउटफिट में अपना सेक्सी अवतार दिखाती नजर आ रही हैं. हालांकि, शर्लिन के आउटफिट को देख शायद आपको ही शर्म आ जाएगी. क्योंकि, ब्रा से छोटा उनका टॉप है. वहीं, स्कर्ट की बात करें तो वह इतनी लंबी है कि पैरों को छू रही है. मगर फिर भी एक्ट्रेस को प्राइवेट पार्ट ढकने के लिए खींचतान करनी पड़ रही है. 

वायरल वीडियो में शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra Video) ने बेबाकी के साथ अपने हॉट फिगर को कैमरा के सामने फ्लॉन्ट किया है. इतना ही नहीं, वीडियो में देखा जा सकता है कि जब एक्ट्रेस पैपराजी के कैमरा के सामने आती हैं, तो हवा चलने लगती है जिसमें कभी वह अपना ब्रा से भी छोटा टॉप संभालती हैं, तो कभी स्कर्ट को पकड़ती हैं. ऐसे में झुंझलाकर वह कहती हैं क्या-क्या संभालू समझ नहीं आ रहा है. 

बोल्ड लुक्स के लिए जमकर ट्रोल होती हैं शर्लिन चोपड़ा!

शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra Controversy) को वायरल वीडियो में भी लोगों ने तरह-तरह की बातें सुनाई हैं. एक शख्स ने शर्लिन का वीडियो देख लिखा है, नंगी हो जाए संभालने की जरूरत ही न हो.तो दूसरे ने लिखा, जब पहनी नहीं है क्या-क्या संभालोगी. वहीं, तीसरे ने सभी हदों को पार कर लिखा, अरे निकाल फेंक सब को किसी को संभालना नहीं पड़ेगा. 

बता दें, शर्लिन चोपड़ा के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. बल्कि, लोग उन्हें लगभग हर लुक के लिए ट्रोल करते हैं. लेकिन, एक्ट्रेस को इन बातों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वह लगभग हर लुक में हुस्न के जाम छलकाती हुई नजर आती हैं. 

