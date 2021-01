नई दिल्ली : अभी हाल ही में बीबीसी ने जिया खान की जिंदगी पर बनी डॉक्युमेंट्री ‘डेथ इन बॉलिवुड’ रिलीज की है. जिसमें न केवल जिया की जिंदगी के बारे में बताया गया है बल्कि बॉलीवुड के कई काले राज खोले गए हैं. इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने ट्वीटर पर एक के बाद एक ट्वीट करके डायरेक्टर साजिद खान पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं. सर्लीन चौपड़ा के इन ट्वीट से एक बार फिर सोशल मीडिया पर मी टू के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है. हालांकि 2018 के मीटू कैंपेन के दौरान भी साजिद खान पर सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए गए थे.

बता दें कि शर्लिन के सभी ट्वीट उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न की कहानी बयां कर रहे है. उन्होंने साजिद खान के बारे में सनसनीखेज खुलासा करते हुए लिखा, ‘जब मैं अपने पिता के निधन के कुछ दिन के बाद अप्रैल 2005 में उनसे से मिली तो उन्होंने मेरी साथ आपत्तिजनक हरकत की. मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा था कि मुझे पता है कि वो क्या चाहते हैं और मेरा उनसे मिलने का उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है’ शर्लिन ने आगे कहा, अगर आप जॉनी सिन्स बनना चाहते हो, तो बेशक बनो, लेकिन फिल्मों में काम दिलाने के बहाने लड़कियों को बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकत करना ये कहां की सभ्यता है ? इसके बाद शर्लिन ने साजिद खान को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए सवाल भी पूछा है.

When I had met him in April 2005, a few days after my father’s demise, he had taken his penis out of his pants and had asked me to feel it.

I remember having told him that I know how a penis feels like & that the purpose of my meeting with him was not to feel or rate his penis.. https://t.co/2gnGSdEIrU

