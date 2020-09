ऐसा लगता है कि बॅालीवुड को किसी की नजर लग गई जब से 14 जून अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्हत्या की है तब से बॅालीबुड में हर रोज कुछ नए खुलासे हो रहे हैं. कभी ड्रग्स को लेकर तो कभी यौन उत्पीड़न को लेकर. हाल में डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री पालय घोष ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया. इसी कड़ी में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा नें भी कवन टैलेंट एजेंसी के को-फाउंडर अनिर्बान ब्लाह पर यौन शौषण का इल्जाम लगाया.

Last year, I had spoken about Anirban, founder of Kwan Talent Agency.

Damn these druggie A-listers with downmarket values!

He had the audacity to ask me if my breasts were real or not! What difference does it make? He wanted to touch them to feel if they were real!! Bloody pimp! https://t.co/LcFHhNYXPz pic.twitter.com/EfqbRNH61p

