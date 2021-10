नई दिल्ली. Sherlyn Chopra-अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने मंगलवार को शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ 50 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया। अब इस पर शर्लिन चोपड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि शर्लिन ने अपने ट्वीट के साथ नोटिस की कॉपी भी पोस्ट की हैं।

इसके साथ लिखा- रिपु सूदन उर्फ राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के मान-हानि नोटिस जवाब मेरी लीगल टीम ने 23 अक्टूबर को दे दिया है, जिसकी पहला और आख़िरी पेज यहां दिया गया है। इस सूचना के साथ शर्लिन ने एक अन्य ट्वीट में कोट भी पोस्ट की है, जिसमें कहा गया है- हिम्मत का मतलब यह नहीं कि आप डरेंगे ही नहीं, बल्कि हिम्मत का मतलब यह है कि कोई डर आपको रोक नहीं सकता।

Here are the first & last pages of my Reply Notice, sent by my Legal Team on Oct 23, 2021 to Ripu Sudan alias Raj Kundra and Shilpa Shetty Kundra with reference to their Defamation Notice. pic.twitter.com/ucjhT7fadx

— Sherlyn Chopra (शर्लिन चोपड़ा)🇮🇳 (@SherlynChopra) October 25, 2021