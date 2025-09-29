मेरे ब्रेस्ट छुए, बोला बड़ी हॉट हो-जब शख्स ने की शर्लिन चोपड़ा से बदसलूकी, जानिए आगे क्या हुआ

Sherlyn Chopra Sexual Harrasment Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) अक्सर विवादों में रहती हैं. कभी वो बोल्ड फोटोशूट के कारण सुर्ख़ियों में रहती हैं या फिर उनका कोई विवादित बयान चर्चा में आ जाता है. 2018 में शर्लिन ने फिल्ममेकर साजिद खान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे. इसके बाद 2023 में भी वह एक बिजनेसमैन पर छेड़खानी के आरोप लगाकर सुर्ख़ियों में आ गई थीं. शर्लिन ने खुद एक प्रेस कांफ्रेंस कर उस बिजनेसमैन की काली करतूतों का पर्दाफाश किया था. यहां तक कि उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी.



उसने मेरे ब्रेस्ट छुए, बोला बड़ी हॉट हो

शर्लिन ने पुलिस शिकायत में दावा किया था कि वीडियो रिकॉर्डिंग के पैसे देने के बहाने बिजनेसमैन ने उसने छेड़छाड़ की थी. शर्लिन ने कहा, 12 अप्रैल को मेरे मैनेजर ने मुझे एक इंवेस्टर के बारे में बताया जो कि हमारे प्रोजेक्ट में इंवेस्ट करना चाहता था. मैंने उससे मिलने की हामी भारी तो मैनेजर एक होटल में मुझे उससे मीटिंग के लिए ले गया. मीटिंग अच्छी रही और उस बिजनेसमैन ने मेरे एक म्यूजिक वीडियो में पैसे लगाने की बात कहकर मेरे मैनेजर को टोकन मनी दे दिया. दोपहर 12:30 बजे जब हमारी मीटिंग खत्म हो गई तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि क्या मैं उसे उसके घर ड्रॉप कर दूंगी क्योंकि वो अपनी कार लेकर नहीं आया. मैंने कहा ठीक है. मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे मेरे घर ड्रॉप करने के बाद उन्हें ड्रॉप कर दे, जब मेरा घर आया तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि वो उनका घर अंदर से देखना चाहता है, मैंने कहा ठीक है..जब मैं उसे मेरे घर लेकर गई तो मैंने उन्हें लंच ऑफर किया. लंच करने के बाद वो शख्स काउच पर बैठकर मेरे ब्रेस्ट छूने लगा, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं तो उसने तुरंत माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी आप बहुत हॉट हैं न इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया. मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे कहा, देखिए मैं हॉट हूं लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूं.

बिजनेसमैन ने दी गाली और जान से मारने की धमकी

इसके बाद मैंने उसे चले जाने को कहा, उस बिजनेसमैन ने कहा कि वो कैब बुला रहा है और चला जाएगा.शर्लिन ने कहा,ये सब होने के बाद मैं अपने बेडरूम में चली गई लेकिन वो शख्स चार्जर मांगने के बहाने वहां तक भी आ गया. फिर उसने मेरे साथ बदसलूकी शुरू की. मैं भड़क गई, मैंने अपने मेनेजर को कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया, फिर उस बिजनेसमैन ने कहा कि उसने मैनेजर को मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पैसे दिए हैं, मैंने इससे इंकार किया तो उसने मेरे साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और मुझे जान से मारने की धमकियां भी देने लगा.