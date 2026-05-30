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‘बॉलीवुड में नहीं भरोसे के लोग!’ शेखर सुमन ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा; ‘टॉक्सिक है यहां का माहौल’

हाल ही में शेखर सुमन ने बॉलीवुड के बारे में चौंकाने वाली बातें कही हैं. शेखर का कहना है कि इस इंडस्ट्री के लोगों में जलन की भावना भरी हुई है. बॉलीवुड का माहौल बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 30, 2026 3:16:08 PM IST

शेखर सुमन
शेखर सुमन


हाल ही में शेखर सुमन ने बॉलीवुड के बारे में चौंकाने वाली बातें कही हैं. शेखर का कहना है कि इस इंडस्ट्री के लोगों में जलन की भावना भरी हुई है. बॉलीवुड का माहौल बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है. 

अपने नए शो ‘शेखर टुनाइट’ की वजह से शेखर सुमन इन दिनों सुर्ख़ियों में बने हुए हैं. उनके हालिया बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है. 

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टॉक्सिक है बॉलीवुड का माहौल: शेखर

फिल्मफेयर को दिए गए हालिया इंटरव्यू में शेखर सुमन कहा, ‘देखिए जब कोई फेल होता है, किसी की फिल्म फ्लॉप होती है, शादी टूटती है तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है. ऐसे लोग दूसरों को सफलता और खुशी देखकर दुखी होते हैं. हम बॉलीवुड में भी एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, यहां पर माहौल बहुत टॉक्सिक हो चुका है.” शेखर सुमन ने आगे कहा, “बॉलीवुड के लोगों में बहुत जलन है. यह सामने पर एक-दूसरे को गले लगाते हैं लेकिन बाद में पीठ में छुरा घोंप देंगे. ये लोग एक-दूसरे की लाश पर चढ़कर आगे बढ़ जाएंगे. यह बहुत दुखी करने वाली बात है.” उन्होंने कहा कि इस सबके बाद भी उनके मन में बॉलीवुड के लिए बहुत सम्मान है. वह कहते हैं, ‘हमारी इंडस्ट्री इसलिए बची है, टिकी है क्योंकि यहां पर अच्छे लोग अब भी बाकी हैं. इस इंडस्ट्री ने ही दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स हमें दिए हैं.’ 

शेखर सुमन के बारे में 

शेखर सुमन टीवी और हिंदी सिनेमा में काम करने वाले भारतीय एक्टर हैं. उन्होंने कई फिल्मों जैसे; भूमि, चोर मचाये शोर, रणभूमि, अनजाने रिश्ते में काम किया है. इन दिनों उनका नया शो ‘शेखर टुनाइट’ इंटरनेट पर धूम मचा रहा है.

Tags: entertainmentShekhar Sumanviral video
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