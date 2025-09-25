इस एक्टर ने डेब्यू फिल्म में रेखा के साथ दिए थे इंटीमेट सीन, बोले-उन्होंने मुझे खुद को टच करने से रोका…

बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने 1984 में फिल्म ‘उत्सव’ (Utsav) के जरिए अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. इस इरॉटिक ड्रामा फिल्म में रेखा और शेखर सुमन के बीच कुछ इंटीमेट सीन्स फिल्माए गए थे. इन सीन्स को करने से पहले शेखर नर्वस थे क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म थी और रेखा इतनी बड़ी एक्ट्रेस थीं. एक इंटरव्यू में शेखर सुमन ने फिल्म ‘उत्सव’ में रेखा (Rekha) के साथ काम करने के बारे में बात की है. उन्होंने बताया कि फिल्म में इंटीमेट सीन्स परफॉर्म करने के दौरान रेखा बेहद प्रोफेशनल थीं. यहां तक कि उन्होंने शेखर को कई जगह पर खुद को टच करने से भी नहीं रोका था क्योंकि वो सीन की डिमांड थी.

रेखा बेहद प्रोफेशनल थीं: शेखर सुमन

शेखर ने रेखा की तारीफ करते हुए कहा, मैंने रेखा से ज्यादा प्रोफेशनल एक्टर नहीं देखा है. मुझे याद है कि फिल्म की पहले दिन की शूटिंग के दौरान रेखा के घर बड़ी इनकम टैक्स रेड पड़ी थी लेकिन उसके बावजूद रेखा फिल्म को लेकर कमिटेड रहीं. कोई और एक्टर होता तो अपना बैग पैक करके शूटिंग से चला जाता लेकिन रेखा ने कहा, उन्हें (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) को अपना काम करने दो, मैं यहीं रहकर अपना काम करुँगी. शेखर सुमन ने आगे इंटीमेट सीन्स पर कहा, रेखा ने मुझे सीन्स के दौरान अपने आपको टच करने से नहीं रोका, जबकि अन्य एक्ट्रेसेस अगर होतीं तो मुझे शरीर के कुछ अंगों को छूने से रोक लेतीं लेकिन रेखा ने ऐसा नहीं किया.

फिल्मों में नहीं मिली शेखर सुमन को सक्सेस

शेखर सुमन ने फिल्म उत्सव में कास्ट करने के लिए दिवंगत अभिनेता शशि कपूर को धन्यवाद कहा और बोले, किसी न्यूकमर को इंडियन सिनेमा के इतिहास में इतना बड़ा ब्रेक नहीं मिला होगा. मैं इस फिल्म के लिए शशि कपूर, रेखा और गिरीश कर्नाड का आभारी रहूँगा. वैसे उत्सव के बाद शेखर सुमन कुछ फिल्मों में नज़र आए लेकिन उनका करियर उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितनी उम्मीद थी. फिल्मों के बजाये उन्हें टीवी पर टॉक शो मूवर्स एंड शेकर्स से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी. इसके बाद उन्हें टीवी शो देख भाई देख में भी काफी सराहा गया था. पिछले साल शेखर सुमन को संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरामंडी में देखा गया था.