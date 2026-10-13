Shekhar Suman Son Aayush: ‘पापा, मैं जाना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो’, बेटे के आखिरी पलों को याद कर भावुक हुए शेखर सुमन

शेखर सुमन ने हाल ही में अपनी जिंदगी के सबसे दुखद दौर के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि साल 1995 में उन्होंने अपने 11 साल के बेटे आयुष को खो दिया था. उन्होंने बताया कि वह दुनिया छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ा. जानिए आखिर क्या हुआ था ऐसा?

‘बेटे की बीमारी पता चलने के बाद काम के लिए संघर्ष किया’

द लल्लनटॉप से ​​बात करते हुए, शेखर सुमन ने उस दर्दनाक किस्से को साझा किया, जब उन्होंने अपने 11 साल के बेटे को खो दिया था. अभिनेता ने बताया कि जब उन्ेहं अपने बेटे के डायग्नोसिस के बारे में पता चला तो उन्हें काम ढूंढने में कितनी मुश्किल हो रही थी. आयुष के लाइलाज बीमार होने पर, उन्होंने आखिरकार अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए टेलीविजन प्रोजेक्ट्स करने का फैसला किया. उन्होंने जया बच्चन के प्रोड्यूस किए हुए टीवी शो ‘देख भाई देख’ में काम करने का फैसला किया, और याद किया कि शूटिंग के दौरान वह अपना फ़ोन अपने पास रखते थे ताकि वह अपने बेटे की हेल्थ के बारे में अपडेटेड रह सकें.

‘पापा, मैं नहीं जाना चाहता। प्लीज़ मुझे बचा लो’

एक्टर ने अपने बेटे के आखिरी पलों को याद किया. उन्होंने कहा, ‘अपनी मौत से पहले, उसने संस्कृत के श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया था. वह 11 साल का था. मुझे नहीं पता कि उसने यह कैसे किया. उसने कहा कि उसने एक सुनहरी रोशनी आती देखी, मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा, ‘पापा, मैं नहीं जाना चाहता. प्लीज़ मुझे बचा लो.’ फिर उसने कुछ संस्कृत के श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया, और हम घबरा गए. फिर उसने हममें से हर एक से, जो उस समय उसके साथ थे, हमारे ड्राइवर सहित, कहा कि वह हमसे प्यार करता है. वह एक फरिश्ते जैसा था. वह एक सुंदर बच्चा था. मुझे अभी भी नहीं पता कि हमारे साथ यह दुखद घटना कैसे हुई. लेकिन मुझे लगता है कि यह किस्मत है. माता-पिता के लिए अपने बच्चों को खोने से बड़ी कोई दुखद घटना नहीं हो सकती.’

पत्नी ने कहा- बेटे को जाने दो