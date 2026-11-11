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शहजाद पूनावाला ने वोटी चोरी कर जीता ‘राइज एंड फॉल 2’ का खिताब? तेज प्रताप यादव के आरोपों पर बोले Shehzad

Shehzad Poonawalla on Tej Pratap Yadav: शहजाद पूनावाला ने तेज प्रताप यादव के उनकी जीत पर उठाए सवालों को खारिज कर दिया. उन्होंने वोटिंग प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि वह इनाम की राशि राहत कार्यों के लिए देंगे.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 11, 2026 5:20:40 PM IST

शहजाद पूनावाला ने तेज प्रताप यादव को दिया करारा जवाब
शहजाद पूनावाला ने तेज प्रताप यादव को दिया करारा जवाब


पॉलिटिकल कमेंटेटर शहजाद पूनावाला ने ‘राइज एंड फॉल’ में अपनी जीत पर सवाल उठाने वाले तेज प्रताप यादव को जवाब दिया है. तेज प्रताप ने कहा था कि यह खिताब गौतम गुलाटी को मिलना चाहिए था. वहीं, शहजाद ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो उन्हें पैसों और किराया चुकाने के लिए शो में आने की बात कहकर ट्रोल कर रहे थे.

शहजाद पूनावाला ने क्या कहा?

इंडिया टुडे से बातचीत में शहजाद ने वोट चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शो की वोटिंग प्रक्रिया पारदर्शी थी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हारने के बाद सिस्टम पर सवाल उठाना आम बहाना बन गया है. उन्होंने कहा, ‘जब आप चुनाव हारते हैं, तो आप कहने लगते हैं कि EVM गलत है. जब आप शो हारते हैं, तो आप कहते हैं कि वोटिंग में धांधली हुई है. यह हारने वाला रवैया अच्छा नहीं लगता. पिछले तीन कंटेस्टेंट ने एक-दूसरे को वोट दिया था, इसलिए यह काफी ट्रांसपेरेंट था.’

तेज प्रताप यादव के परिवार पर साधा निशाना

शहजाद पूनावाला ने तेज प्रताप के परिवार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि उनकी आलोचना करने के बजाय तेज प्रताप को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि वह अपनी इनामी राशि का कुछ हिस्सा बिहार के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान कर रहे हैं.

किराया देने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है

शहजाद पूनावाला ने कहा कि राजनीति, फिल्म या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं है. उन्होंने मेहनत करके अपनी पहचान बनाई है और ईमानदारी से कमाई करते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वह ऐसे परिवार से नहीं आते, जहां दो मुख्यमंत्री रहे हों और जनता के पैसे से तरक्की की गई हो. इसलिए उन्हें अपना खर्च चलाने और किराया देने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है.

यह खबर भी पढ़ें: जिस खूबसूरत महिला ने किए 9 निकाह! हाई कोर्ट ने कर दी कौन सी टिप्पणी? जिसकी देशभर में हो रही चर्चा!

Tags: rise and fall 2Shehzad Poonawallatej pratap yadav
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