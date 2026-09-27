Home > मनोरंजन > स्वरा भास्कर के नाम पर भिड़े शहजाद पूनावाला और इंफ्लुएंसर, बहस के बाद दिया धक्का! ‘राइज एंड फॉल 2’ से बाहर हुआ कंटेस्टेंट?

स्वरा भास्कर के नाम पर भिड़े शहजाद पूनावाला और इंफ्लुएंसर, बहस के बाद दिया धक्का! ‘राइज एंड फॉल 2’ से बाहर हुआ कंटेस्टेंट?

Rise and Fall Season 2: 'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन का आगाज हो चुका है. इसके शुरुआत होते ही शो में बवाल हो चुका है. पहले एपिसोड में शहजाद पूनावाला और इंफ्लुएंसर सिवेट के बीच जोरदार बहस हुई. बात धक्का-मुक्की तक पहुंच गई. जानें पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 27, 2026 5:45:38 PM IST

राइज एंड फॉल 2
राइज एंड फॉल 2


‘राइज एंड फॉल 2’ की शुरुआत हो चुकी है. इस बार शो को क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं. शो में कई दिग्गज हस्तियां प्रतियोगी के रूप में शामिल हुईं. शो को अभी शुरू हुए एक ही दिन हुए कि दो कंटेस्टेंट के बीच गरमागरम बहस हो गई. शहजाद पूनावाला और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सिवेट तोमर के बीच स्वरा भास्कर को लेकर भिड़ंत हुई. ये बात हाथापाई तक पहुंच गई. कहा जा रहा है कि एक कंटेस्टेंट को बाहर कर दिया गया है. 

प्रोमो में क्या सामने आया?

बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और रोडीज फेम सिवेट तोमर के बीच कथित तौर पर विवाद हो गया. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बहस के बाद सिवेट ने शहजाद को पीछे से धक्का दिया, जिससे उनका कुर्ता फट गया. ‘राइज एंड फॉल 2’ के प्रोमो में देखने को मिला कि सिवेट तोमर और शहजाद पूनावाला के बीच तीखी बहस दिखी. 

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क्या है बहस का कारण?

बताया जा रहा है कि शो में आने से पहले सिवेट ने शहजाद पर वोटों के लिए धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया था. इसके बाद दोनों के बीच बहस हुई और मामला बढ़ गया. हालांकि, पूरी घटना की पुष्टि एपिसोड ऑन एयर होने के बाद ही होगी. 

शहजाद ने सिवेट पर स्वरा भास्कर के साथ गठजोड़ करने का आरोप लगाया. बहस बढ़ने पर सिवेट ने शहजाद को धक्का दे दिया. अब इस घटना के बाद वह शो में रहेंगे या बाहर होंगे, इसका खुलासा सोमवार के एपिसोड में होगा.

कौन-कौन कंटेस्टेंट हुए शामिल?

‘राइज एंड फॉल 2’ में टीवी, फिल्म, राजनीति और सोशल मीडिया से जुड़े कुल 15 कंटेस्टेंट्स हैं. इनमें गौतम गुलाटी, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी, कायरा अनु, शहजाद पूनावाला, इरिना रूड़ाकोवा, अनीश भगत, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, सिवेट तोमर, काजल राघवानी, राज ग्रोवर, मनीष कश्यप, स्वरा भास्कर और तेज प्रताप यादव शामिल हैं.

यह खबर भी पढ़ें: एक ऐसी मां जिसने प्यार को पर्दे पर अमर कर दिया, धार्मिक फिल्मों से की शुरुआत; फिर दिग्गज एक्टरों की मां बन सिनेमा में छाईं

Tags: rise and fall 2Shehzad PoonawallaSiwet TomarSwara Bhasker
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