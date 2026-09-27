स्वरा भास्कर के नाम पर भिड़े शहजाद पूनावाला और इंफ्लुएंसर, बहस के बाद दिया धक्का! ‘राइज एंड फॉल 2’ से बाहर हुआ कंटेस्टेंट?

‘राइज एंड फॉल 2’ की शुरुआत हो चुकी है. इस बार शो को क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं. शो में कई दिग्गज हस्तियां प्रतियोगी के रूप में शामिल हुईं. शो को अभी शुरू हुए एक ही दिन हुए कि दो कंटेस्टेंट के बीच गरमागरम बहस हो गई. शहजाद पूनावाला और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सिवेट तोमर के बीच स्वरा भास्कर को लेकर भिड़ंत हुई. ये बात हाथापाई तक पहुंच गई. कहा जा रहा है कि एक कंटेस्टेंट को बाहर कर दिया गया है.
प्रोमो में क्या सामने आया?
बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और रोडीज फेम सिवेट तोमर के बीच कथित तौर पर विवाद हो गया. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बहस के बाद सिवेट ने शहजाद को पीछे से धक्का दिया, जिससे उनका कुर्ता फट गया. ‘राइज एंड फॉल 2’ के प्रोमो में देखने को मिला कि सिवेट तोमर और शहजाद पूनावाला के बीच तीखी बहस दिखी.
The promo is just Siwet— the real Rajput fighter! 🔥 He doesn’t waste time in pointless debates; his words speak with confidence and leave the impact. Siwet, let’s go, man! 👊🔥#SiwetTomar #RiseAndFall2 #Rajput #DesiMunda #SiwetSquad #TeamSiwet pic.twitter.com/XG8irpPgjJ
— Wishsense Solution (@WishsenseS1ca9) September 27, 2026
क्या है बहस का कारण?
बताया जा रहा है कि शो में आने से पहले सिवेट ने शहजाद पर वोटों के लिए धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया था. इसके बाद दोनों के बीच बहस हुई और मामला बढ़ गया. हालांकि, पूरी घटना की पुष्टि एपिसोड ऑन एयर होने के बाद ही होगी.
शहजाद ने सिवेट पर स्वरा भास्कर के साथ गठजोड़ करने का आरोप लगाया. बहस बढ़ने पर सिवेट ने शहजाद को धक्का दे दिया. अब इस घटना के बाद वह शो में रहेंगे या बाहर होंगे, इसका खुलासा सोमवार के एपिसोड में होगा.
कौन-कौन कंटेस्टेंट हुए शामिल?
‘राइज एंड फॉल 2’ में टीवी, फिल्म, राजनीति और सोशल मीडिया से जुड़े कुल 15 कंटेस्टेंट्स हैं. इनमें गौतम गुलाटी, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी, कायरा अनु, शहजाद पूनावाला, इरिना रूड़ाकोवा, अनीश भगत, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, सिवेट तोमर, काजल राघवानी, राज ग्रोवर, मनीष कश्यप, स्वरा भास्कर और तेज प्रताप यादव शामिल हैं.
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