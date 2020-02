View this post on Instagram

We hope @shahnazz_gill will win the BIGG BOSS 🏆 . DM FOR PAID PROMOTIONS . . .#bb13 #biggboss13 #weddingsofinstagram #desiweddings #desifashion #ratibeauty #weddinglahenga #goldjewellery #floraljewellery #bride #bridalentry #bridalsarees #bandbajabride #kurties #pakistanisuits #india #us #designerblouse #pakistan #blousedesigner #indaiethenic #indiacouture #indianbride #punjabibride #hindipoemsofinstagram #indianweddingbuzz #telugubride #teluguweddings #likesharecomment #tagsomeone Tags 🔥 @shehnaazgill @shahnazz_gill @asimriaz77.official @artisingh5 @imrashamidesai @realsidharthshukla @officialmahirasharma @parasvchhabrra @devoleena @shefalibaggaofficial @shefalijariwala @beingsalmankhan @arhaankhaan @vishalsingh713 @madhurimatuli @iamhimanshikhurana @colorstv @voot @endemolshineind @ashfiya_idrisi @akshaykumar @aparshakti_khurana @kartikaaryan @ayushmannk @iamsrk @badeshashehbaz