बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. Shehnaaz Kaur Gill Hot Video Sexy Photo: अपनी एक्टिंग और सिंगिंग से फैंस के दिलों पर राज करने वालीं एक्ट्रेस शहनाज कौर गिल इनदिनों सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 13 में धमाल मचा रही हैं और फाइनल यानी टॉप 6 में जगह बना चुकी हैं. 15 फरवरी को बिग बॉस ग्रांड फिनाले में सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई, आसिम रियाज, आरती सिंह और पारस छाबड़ा के साथ शहनाज गिल भी विनर बनने की रेस में हैं. बेहद खूबसूरत और चुलबुली शहनाज कौर गिल बेहद हॉट फिगर की मालकिन हैं और शहनाज के लेटेस्ट बोल्ड वीडियो और सेक्सी फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वहीं यूट्यूब पर शहनाज गिल के पंजाबी गाने और फिल्म्स की भी डिमांड बढ़ गई है.
पंजाबी फिल्मों में एक्टिंग और सिंगिंग का जलवा बिखेरने वालीं शहनाज कौर की पॉप्युलैरिटी आज पंजाब से निकलकर देश-विदेश में फैल गई है. अपनी खूबसूरत आवाज के साथ ही भोलेपन में की गई बातें और बबली नेचर से फैंस को रिझाने वालीं शहनाज कौर बिग बॉस में एंट्री के बाद से लगातार फैंस की फेवरेट रही हैं और लगभग 5 महीने से बिग बॉस हाउस में जलवा बिखेर रही हैं. इसके साथ ही वह बिग बॉस हाउस के अन्य सदस्यों से अपने रिश्ते को लेकर भी काफी चर्चित रही हैं. बिग बॉस में लगभग सभी कंटेस्टेंट के साथ शहनाज के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं.
पंजाब के अमृतसर में पैदा हुईं शहनाज कौर गिल साल 2017 में पहली बार सत श्री अकाल इंग्लैंड फिल्म में नजर आई थीं. इसके बाद वह पिछले साल काला शाह काला और डाका फिल्म में नजर आईं. फिल्मों से इतर शहनाज कौर गिल के म्यूजिक एलबम पंजाब और दिल्ली समेत देश के अन्य शहरों में काफी सुने जाते हैं. साल 2019 में शहनाज कौर गिल के 6 गाने रिलीज हुए जिसमें विआह, अलोन, अक्षय कुमार, कैलिफोर्निया, ओल्ड स्कूल जट्टी और हेड टेल प्रमुख हैं.
View this post on Instagram
We hope @shahnazz_gill will win the BIGG BOSS 🏆 . DM FOR PAID PROMOTIONS . . .#bb13 #biggboss13 #weddingsofinstagram #desiweddings #desifashion #ratibeauty #weddinglahenga #goldjewellery #floraljewellery #bride #bridalentry #bridalsarees #bandbajabride #kurties #pakistanisuits #india #us #designerblouse #pakistan #blousedesigner #indaiethenic #indiacouture #indianbride #punjabibride #hindipoemsofinstagram #indianweddingbuzz #telugubride #teluguweddings #likesharecomment #tagsomeone Tags 🔥 @shehnaazgill @shahnazz_gill @asimriaz77.official @artisingh5 @imrashamidesai @realsidharthshukla @officialmahirasharma @parasvchhabrra @devoleena @shefalibaggaofficial @shefalijariwala @beingsalmankhan @arhaankhaan @vishalsingh713 @madhurimatuli @iamhimanshikhurana @colorstv @voot @endemolshineind @ashfiya_idrisi @akshaykumar @aparshakti_khurana @kartikaaryan @ayushmannk @iamsrk @badeshashehbaz
शहनाज कौर गिल पंजाब के सभी प्रमुख कलाकारों के साथ काम कर चुकी हैं. पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने के बाद शहनाज कौर गिल अब बिग बॉस 13 से इतनी फेमस हो गई हैं कि उन्हें हिंदी फिल्मों के साथ ही टीवी शो के भी ऑफर मिलने लगे हैं. बिग बॉस के बाद वह पारस छाबड़ा के साथ एक शो में नजर आने वाली हैं.
View this post on Instagram
will @shahnazz_gill win? Tags 🔥 @shehnaazgill @shahnazz_gill @asimriaz77.official @artisingh5 @imrashamidesai @realsidharthshukla @officialmahirasharma @parasvchhabrra @devoleena @shefalibaggaofficial @shefalijariwala @beingsalmankhan @arhaankhaan @vishalsingh713 @madhurimatuli @iamhimanshikhurana @colorstv @voot @endemolshineind @ashfiya_idrisi @akshaykumar @aparshakti_khurana @kartikaaryan @ayushmannk @iamsrk @badeshashehbaz . .#bb13 #biggboss13 #weddingsofinstagram #desiweddings #desifashion #ratibeauty #weddinglahenga #goldjewellery #floraljewellery #bride #bridalentry #bridalsarees #bandbajabride #kurties #pakistanisuits #india #us #designerblouse #pakistan #blousedesigner #indaiethenic #indiacouture #indianbride #punjabibride #hindipoemsofinstagram #indianweddingbuzz #telugubride #teluguweddings #likesharecomment #tagsomeone
View this post on Instagram
QUEEN of the bigg boss 13 10K LIKES FOR @shahnazz_gill #love #bollywood #bollywoodactress #instagood #bb13 #sidnaaz #photooftheday #fashion #beautiful #happy #cute #punjab #like4like #followme #picoftheday #follow #punjabisuits #selfie #summer#art#instadaily#friends#repost #nature#girl#fun#style #smile##love #instagood #photooftheday #fashion #beautiful #happy #cute #like4like #followme #picoftheday #follow # #selfie #summer #art #instadaily #friends #repost #nature #girl #fun #style #smile #food food Tags 🔥 @shehnaazgill @shahnazz_gill @asimriaz77.official @artisingh5 @imrashamidesai @realsidharthshukla @officialmahirasharma @parasvchhabrra @devoleena @shefalibaggaofficial @shefalijariwala @beingsalmankhan @arhaankhaan @vishalsingh713 @madhurimatuli @iamhimanshikhurana @colorstv @voot @endemolshineind @ashfiya_idrisi @akshaykumar @aparshakti_khurana @kartikaaryan @ayushmannk @iamsrk @badeshashehbaz
View this post on Instagram
Looking gorgeous @shahnazz_gill . . . . .HASHTAGS – #weddingsofinstagram #desiweddings #desifashion #ratibeauty #weddinglahenga #goldjewellery #floraljewellery #bride #bridalentry #bridalsarees #bb13 #kurties #pakistanisuits #india #biggboss13 #designerblouse #pakistan #blousedesigner #mahirasharma #indiacouture #indianbride #punjabibride #hindipoemsofinstagram #indianweddingbuzz #telugubride #teluguweddings #likesharecomment #tagsomeone #sidnaaz . . @asimriaz77.official @artisingh5 @imrashamidesai @realsidharthshukla @officialmahirasharma @parasvchhabrra @devoleena @shefalibaggaofficial @shefalijariwala @beingsalmankhan @arhaankhaan @vishalsingh713 @madhurimatuli @iamhimanshikhurana @colorstv @voot @endemolshineind @ashfiya_idrisi @akshaykumar @aparshakti_khurana @kartikaaryan @ayushmannk @imsrk
Rashami Desai Bigg Boss 13 journey: बिग बॉस 13 शो जीतने से एक कदम दूर टीवी और फिल्म एक्ट्रेस रश्मि देसाई की जर्नी रही है शानदार, आज रात दिखेगा हॉटनेस का जलवा
Bigg Boss 13 Grand Finale: 50 लाख नहीं एक करोड़ रूपये से भरा बैग लेकर घर जाएगा BB-13 का विनर! शो मेकर्स ने डबल की प्राइज मनी
Bigg Boss 13 Grand Finale Winner Prediction: आसिम रियाज होंगे बिग बॉस 13 के विजेता! ग्रैंड फिनाले के दिन चमचमाती ट्रॉफी और एक करोड़ लेकर निलकेंगे घर से बाहरदेश और दुनिया की ताजातरीन खबरों के लिए हमे फॉलो करें फेसबुक,गूगल प्लस, ट्विटर पर और डाउनलोड करें Inkhabar Android Hindi News App
Leave a Reply