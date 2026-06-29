Home > मनोरंजन > ‘बच्चा कर लूं, मैं भी मां बन जाऊं’…31 साल की एज में फेमस एक्ट्रेस एंजॉय करना चाहती हैं मदरहुड, बोली- मत करो शादी लेकिन…

‘बच्चा कर लूं, मैं भी मां बन जाऊं’…31 साल की एज में फेमस एक्ट्रेस एंजॉय करना चाहती हैं मदरहुड, बोली- मत करो शादी लेकिन…

टीवी से बड़े पर्दे पर जलवा बिखेरनी वाली शहनाज़ गिल ने मदरहुड को लेकर अपने फ्यूचर प्लान्स पर बात की है. एक्ट्रेस ने कहा कि अगर आप शादी के लिए तैयार नहीं है तो एग्ज फर्टिलाइज करने के लिए सोचना चाहिए.

By: Kajal Jain | Published: June 29, 2026 3:03:41 PM IST

'बच्चा कर लूं, मैं भी मां बन जाऊं'...31 साल की एज में फेमस एक्ट्रेस एंजॉय करना चाहती हैं मदरहुड, बोली- मत करो शादी लेकिन...
'बच्चा कर लूं, मैं भी मां बन जाऊं'...31 साल की एज में फेमस एक्ट्रेस एंजॉय करना चाहती हैं मदरहुड, बोली- मत करो शादी लेकिन...


बिग बॉस 13 में अपने चुलबुले अंदाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली शहनाज गिल ने अपने एक इंटरव्यू में मदरहुड के बारे में बात की. एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो मां बनने को लेकर बात करती नजर आ रही है. शहनाज गिल कहती हैं कि वो 31 साल की हो चुकी हैं और जब भी सोशल मीडिया की फीड को स्क्रॉल करती हैं तो उनके सामने बच्चों की मदरहुड से जुड़ी क्यूट फोटोज और रील्स आ जाती है. एक्ट्रेस कहती हैं कि यंग लड़कियां शादी के तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन सही उम्र में अपने एग्स फ्रीज करवाने पर विचार करना चाहिए.

सिंदूर लगाए तस्वीरें हुईं थी वायरल

पिछले दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस शहनाज गिल की दुल्हन के अवतार में फोटोज इंस्टाग्राम पर वायरल हुई थीं जिसे देख उनके फैन्स अंदाजा लगा रहे थे कि शायद एक्ट्रेस ने गुपचुप शादी रचा ली है. शहनाज ने मांग में सिंदूर भी लगाया हुआ था. हालांकि उस मामले में अभी तक शहनाज ने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है लेकिन अब उनका एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है.

You Might Be Interested In

अब बनना चाहती हैं मां

शहनाज गिल अपने एक इंटरव्यू में कहती नजर आ रही हैं कि बच्चों को देखकर उनके दिल में भी ममता उमड़ने लगी है. 31 साल की एक्ट्रेस कहती हैं कि वो मदरहुड एंजॉय करना चाहती हूं. बच्चे पैदा करना चाहती हैं और मां बनना चाहती हैं. शहनाज कहती हैं कि मैं बच्चों के लिए फील करने लगी हूं. लगता है कि काश मेरे भी बच्चे हों.

एग्ज फर्टिलाइज करने की राय

एक्ट्रेस कहती है कि कभी-कभी मन कहता है कि अभी मां बनने के लिए सही टाइम नहीं है लेकिन फिर एग्ज फर्टिलिटी चुनने का मन करता है. एक्ट्रेस ने कहा कि आगे-आगे बॉडी वीक होने लगती है. एग्ज भी उतने हेल्दी नहीं रहते इसलिए मुझे लगता है कि शादी सही टाइम पर कर लेनी चाहिए. अगर शादी नहीं करनी तो एग्ज फर्टिलाइज कर ही लेने चाहिए.

लोगों ने दिए रिएक्शन

शहनाज गिल के इंटरव्यू के वीडियो पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं. हालांकि एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने भी एग्जम फ्रीज कराए हैं लेकिन उनके पास आगे की प्रोसेस के लिए अभी टाइम नहीं है. बता दें कि शहजनाज गिल जल्द जय रंधावा के साथ अपनी अपकमिंग मूवी इश्कनामा में नजर आएंगी. मूवी 24 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें:- एक्टिंग छोड़ अब यूट्यूब पर ‘प्रवचन’ करेंगे पंकज त्रिपाठी? खुद को बताया- ‘ऑथेंसिटी कुमार’, ऑडियंस का शॉकिंग रिएक्शन!

Tags: Bollywood Gossipsentertainment newsmotherhoodshehnaaz gill
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

1990 का ₹1 करोड़ आज कितना रह गया? जानें महंगाई...

June 29, 2026

अनंत अंबानी ने तिरुपति में क्यों मुंडवाया सिर?

June 28, 2026

ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है?

June 28, 2026

कौन से फल खाने से पेट हेल्दी रहता है?

June 28, 2026

जैस्मीन भसीन और एली गोनी गोनी लव स्टोरी

June 28, 2026

घर बैठे पता करें आपका पासपोर्ट बना या नहीं, जानें...

June 28, 2026
‘बच्चा कर लूं, मैं भी मां बन जाऊं’…31 साल की एज में फेमस एक्ट्रेस एंजॉय करना चाहती हैं मदरहुड, बोली- मत करो शादी लेकिन…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘बच्चा कर लूं, मैं भी मां बन जाऊं’…31 साल की एज में फेमस एक्ट्रेस एंजॉय करना चाहती हैं मदरहुड, बोली- मत करो शादी लेकिन…
‘बच्चा कर लूं, मैं भी मां बन जाऊं’…31 साल की एज में फेमस एक्ट्रेस एंजॉय करना चाहती हैं मदरहुड, बोली- मत करो शादी लेकिन…
‘बच्चा कर लूं, मैं भी मां बन जाऊं’…31 साल की एज में फेमस एक्ट्रेस एंजॉय करना चाहती हैं मदरहुड, बोली- मत करो शादी लेकिन…
‘बच्चा कर लूं, मैं भी मां बन जाऊं’…31 साल की एज में फेमस एक्ट्रेस एंजॉय करना चाहती हैं मदरहुड, बोली- मत करो शादी लेकिन…