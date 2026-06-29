'बच्चा कर लूं, मैं भी मां बन जाऊं'...31 साल की एज में फेमस एक्ट्रेस एंजॉय करना चाहती हैं मदरहुड, बोली- मत करो शादी लेकिन...

बिग बॉस 13 में अपने चुलबुले अंदाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली शहनाज गिल ने अपने एक इंटरव्यू में मदरहुड के बारे में बात की. एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो मां बनने को लेकर बात करती नजर आ रही है. शहनाज गिल कहती हैं कि वो 31 साल की हो चुकी हैं और जब भी सोशल मीडिया की फीड को स्क्रॉल करती हैं तो उनके सामने बच्चों की मदरहुड से जुड़ी क्यूट फोटोज और रील्स आ जाती है. एक्ट्रेस कहती हैं कि यंग लड़कियां शादी के तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन सही उम्र में अपने एग्स फ्रीज करवाने पर विचार करना चाहिए.

सिंदूर लगाए तस्वीरें हुईं थी वायरल

पिछले दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस शहनाज गिल की दुल्हन के अवतार में फोटोज इंस्टाग्राम पर वायरल हुई थीं जिसे देख उनके फैन्स अंदाजा लगा रहे थे कि शायद एक्ट्रेस ने गुपचुप शादी रचा ली है. शहनाज ने मांग में सिंदूर भी लगाया हुआ था. हालांकि उस मामले में अभी तक शहनाज ने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है लेकिन अब उनका एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है.

अब बनना चाहती हैं मां

शहनाज गिल अपने एक इंटरव्यू में कहती नजर आ रही हैं कि बच्चों को देखकर उनके दिल में भी ममता उमड़ने लगी है. 31 साल की एक्ट्रेस कहती हैं कि वो मदरहुड एंजॉय करना चाहती हूं. बच्चे पैदा करना चाहती हैं और मां बनना चाहती हैं. शहनाज कहती हैं कि मैं बच्चों के लिए फील करने लगी हूं. लगता है कि काश मेरे भी बच्चे हों.

एग्ज फर्टिलाइज करने की राय

एक्ट्रेस कहती है कि कभी-कभी मन कहता है कि अभी मां बनने के लिए सही टाइम नहीं है लेकिन फिर एग्ज फर्टिलिटी चुनने का मन करता है. एक्ट्रेस ने कहा कि आगे-आगे बॉडी वीक होने लगती है. एग्ज भी उतने हेल्दी नहीं रहते इसलिए मुझे लगता है कि शादी सही टाइम पर कर लेनी चाहिए. अगर शादी नहीं करनी तो एग्ज फर्टिलाइज कर ही लेने चाहिए.

Shehnaaz Gill (31) opens up about her desire for motherhood urging young women to consider freezing their eggs if they aren’t ready for marriage pic.twitter.com/1Zvj9xo6JU — SaffronSoul (@TheRealDharm) June 29, 2026

लोगों ने दिए रिएक्शन

शहनाज गिल के इंटरव्यू के वीडियो पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं. हालांकि एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने भी एग्जम फ्रीज कराए हैं लेकिन उनके पास आगे की प्रोसेस के लिए अभी टाइम नहीं है. बता दें कि शहजनाज गिल जल्द जय रंधावा के साथ अपनी अपकमिंग मूवी इश्कनामा में नजर आएंगी. मूवी 24 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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