Shehnaaz Gill ने Salman Khan के सामने जोड़े अपने हाथ, सपना पूरा करने की लगाई गुहार

Bigg Boss 19 Wild Card Entry: बिग बॉस के हर नए सीजन (Bigg Boss 19) का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इसके अलावा दर्शकों को खास इंतजार सलमान खान (Salman Khan) और उनके ‘वीकेंड का वार’ को लेकर होता है। सलमान जब अपने दमदार अंदाज में घरवालों को फटकार लगाते हैं, दर्शकों को काफी मजा आता है। इससे दर्शकों का मजा दोगुना हो जाता है। ‘बिग बॉस 19’ का इस वीकेंड का वार भी कुछ ऐसा ही रहा। मेकर्स द्वारा जारी किए गए इस नए प्रोमो में सलमान के साथ मंच पर शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) नजर आईं।

भावुक हुए सलमान खान

इस वीकेंड के वार के पहले दिन सलमान खान (Salman Khan) भावुक नजर आए। दरअसल, शनिवार को कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) के दूसरे बेटे शो में नजर आए। जहां उन्होंने अपनी मां की जिंदगी के बारे में कुछ राज खोले। इस दौरान उन्होंने कुनिका के पहले बेटे के बारे में भी बिताया। जिसे सुन खुद सलमान खान भी भावुक हो गए। कई घरवाले में भावुक नजर आए।

शो का नया प्रोमो जारी

शो के मेकर्स ने हाल ही में एक नया प्रोमो जारी किया है। इस प्रोमो में शहनाज गिल सलमान खान के साथ नजर आ रही हैं। सलमान ने शहनाज का स्वागत काफी जबरदस्त तरीके से किया। सलमान ने कहा कि- अरे, इंडिया की शहनाज गिल! तभी शहनाज कहती हैं कि आज में यहां शो पर रिक्वेस्ट करने आई हूं। सलमान खान कहते हैं कि – बताओं। तब एक्ट्रेस कहती हैं कि- मेरा जो सपना है वह पूरा कर दो।

जल्द होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री

जल्द ही शो में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। जानकारी के मुताबिक, शहनाज के भाई शहबाज वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हैं। दरअसल शो की शुरुआत में ही शहबाज और मृदुल तिवारी के बीच मुकाबला हुआ था। जिसमें मृदुल जीतकर घर का हिस्सा बनें।

शहबाज की एंट्री से मचेगा धमाल!

इस वीकेंड का वार काफी खास रहा। अब फैन्स को इंतज़ार है कि शहबाज की एंट्री से घर में कैसा माहौल होने वाला है। इस वीकेंड के वार में बार सलमान खान ने अमाल मलिक को भी फटकार लगाई।

