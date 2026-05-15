Shehnaaz Gill dating rumours: देवदत्त पडिक्कल को डेट कर रही हैं शहनाज गिल? Viral Video ने फैंस को किया सरप्राइज

Shehnaaz Gill dating rumours: आईपीएल 2026 में रायपुर के मैदान पर जब शहनाज गिल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को चीयर करने पहुंची, तो लगा कि इंटरनेट का अपना ही एक अलग स्कोरबोर्ड चल रहा है. स्टेडियम से शहनाज की तस्वीरें और वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गए, लेकिन फैंस की दिलचस्पी सिर्फ उनकी मौजूदगी तक सीमित नहीं रही. देखते ही देखते सोशल मीडिया पर शहनाज का नाम आरसीबी के क्रिकेटर देवदत्त पडिक्कल के साथ जोड़ा जाने लगा. हालांकि, इस पर अभी तक न तो शहनाज और न ही देवदत्त की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है.

शहनाज ने जब आरसीबी को सपोर्ट करते हुए एक फैन वीडियो साझा किया, तो कयासों का बाजार और गर्म हो गया. कुछ यूजर्स इस कथित डेटिंग की खबरों को लेकर उत्सुक दिखे, तो वहीं शहनाज के चाहने वाले उनके बचाव में भी उतरे. कई फैंस का कहना है कि अगर कोई महिला मैच देखने जाती है, तो उसे तुरंत किसी रिश्ते से जोड़ देना गलत है.

यह पहली बार नहीं है जब शहनाज की पर्सनल लाइफ को लेकर इंटरनेट पर इस तरह की बहस छिड़ी हो. इससे पहले फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ के दौरान उनका नाम को-स्टार राघव जुयाल के साथ भी खूब चर्चा में रहा था. हालांकि, बाद में राघव ने इन अफवाहों को सिरेसे खारिज करते हुए इन्हें महज बकवास बताया था.

फिलहाल, देवदत्त पडिक्कल के साथ जुड़ रहा उनका नाम सिर्फ एक अटकलबाजी ही नजर आता है. जब तक दोनों में से कोई कुछ न कहे, तब तक इसे ‘इंटरनेट की एक और प्रेम कहानी’ कहना ही बेहतर होगा, जो महज एक स्टेडियम अपीयरेंस से शुरू हो गई.

वर्क फ्रंट की बात करें तो…

शहनाज का आने वाला साल फिल्मों से भरा हुआ है. उनकी फिल्म ‘इश्कनामा’ 24 जुलाई 2026 को दुनिया भर में रिलीज के लिए तैयार है. इसके अलावा, वह दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा के साथ फिल्म ‘रन्ना च धन्ना’ में भी नजर आएंगी, जो इसी साल पर्दे पर दस्तक दे सकती है.