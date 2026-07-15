राघव जुयाल को डेट कर रही हैं शहनाज गिल? अफेयर की अफवाहों के बीच एक्ट्रेस ने अचानक कर दी ये बड़ी अपील!

बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों शहनाज़ गिल और राघव जुयाल के अफेयर के चर्चे एक बार फिर जोरों पर हैं. दरअसल, पिछले हफ्ते एक बर्थडे पार्टी से बाहर निकलते वक्त राघव जुयाल अपनी फिल्म ‘किल’ (Kill) के को-स्टार वाले अंदाज में शहनाज़ को भीड़ से बचाते और प्रोटेक्ट करते नजर आए थे. इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें शहनाज़, राघव के कंधे का सहारा लिए दिख रही थीं. बस फिर क्या था, इस वीडियो के सामने आते ही दोनों के रिलेशनशिप की अफवाहों को हवा मिल गई.

शुरुआत में शहनाज़ ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से परहेज किया और राघव को सिर्फ अपना एक ‘पक्का दोस्त’ बताया. लेकिन हाल ही में ‘पिंकविला’ के साथ बातचीत के दौरान जब उनसे राघव के साथ डेटिंग को लेकर सीधा सवाल किया गया, तो शहनाज़ ने बेहद सधे हुए अंदाज में जवाब दिया.

‘वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है…’

शहनाज़ ने पर्सनल लाइफ से जुड़े इस सवाल को टालते हुए कहा, ‘प्लीज, कोई पर्सनल सवाल नहीं.’ इसके तुरंत बाद उन्होंने पूरा फोकस राघव की आने वाली फिल्म ‘भाई तेरा स्टार है’ पर शिफ्ट कर दिया.

अफेयर की खबरों पर सीधा जवाब न देकर शहनाज़ ने फैंस से राघव की फिल्म को सपोर्ट करने की अपील की. उन्होंने कहा, ‘मेरे दोस्त की फिल्म आ रही है, ‘भाई तेरा स्टार है’, आप प्लीज उसको सपोर्ट करो. वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी इस फिल्म का चलना बेहद जरूरी है.’

राघव के संघर्ष की तारीफ की

राघव जुयाल के बॉलीवुड सफर और उनकी कड़ी मेहनत की तारीफ करते हुए शहनाज़ ने आगे कहा, ‘एक हीरो और मेन लीड के तौर पर वह पहली बार पर्दे पर आ रहे हैं. लोगों के लिए उन्हें सपोर्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि वह इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से नहीं आते, उन्होंने जो कुछ भी मुकाम हासिल किया है, वो अपने दम पर किया है. इसलिए प्लीज उनकी फिल्म देखने जरूर जाएं.’

सलमान खान ने इन अफवाहों को हवा दी थी

आपको बता दें कि राघव और शहनाज़ ने सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ में एक साथ काम किया था. साल 2023 में इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान खुद सलमान खान ने दोनों के बीच कुछ पकने का इशारा किया था. सलमान ने मजाक-मजाक में कहा था, ‘मैंने सेट पर दो लोगों के बीच केमिस्ट्री बनते देखी थी. लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई, कम से कम एक तरफ से तो कोशिश पूरी थी.’

हालांकि, बाद में राघव जुयाल ने खुद इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था. टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में राघव ने साफ किया था कि सलमान भाई ने सिर्फ मजाक किया था. उन्होंने कहा था, ‘शहनाज़ और मैंने सिर्फ एक साथ फिल्म में काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं. को-स्टार्स के साथ नाम जुड़ना आम बात है, लेकिन हम डेट नहीं कर रहे हैं. मैं पूरी तरह सिंगल हूँ.’