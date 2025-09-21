लग रहा था कुछ होने वाला है, उसने बॉडी छोड़ी और फिर, पराज त्यागी ने बताया शेफाली जरीवाला की मौत की रात की असली कहानी

Parag Tyagi on Shefali Jariwala Death: “कांटा लगा” फेम गर्ल शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच में नहीं लेकिन उनसे जुड़ी यादों को उनके चाहने वाले बेहद याद करते हैं. खास तौर से उनके पति पराग त्यागी. एक्ट्रेस के निधन के बाद से पराग त्यागी उनसे जुड़ी कई बातों और यादों को उनके फैंस के बीच में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हैं. हाल ही में उन्होंने उनकी मौत से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है.

अपने यूट्यूब चैनल पर बंया किया दर्दनाक किस्सा

एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत के ढाई महीने बाद उनके पति पराग त्यागी ने उस रात का दर्दनाक मंजर बयां किया है. उन्होंने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है. जहां, उन्होंने पहली मुलाकात से लेकर आखिरी सांसों तक की हर चीज बताई है.

शेफाली जरीवाला की मौत की कहानी की पूरी सच्चाई

पराग त्यागी ने अपने यूट्यूब चैनल के व्लॉग में बताया कि, उनको पहले से ही कुछ होने का एहसास हो रहा था, उन्होंने कहा कि एक छोटी सी इंट्यूशन थी कुछ बड़ा होने वाला है. उन्होंने बताया कि उस दिन दोनों ने माता रानी की पूजा की थी, जब वे शाम को घर लौट रहे थे, तो शफाली ने उनसे कहा कि सिंबा जो उनका पेट डॉग है उसे बाहर टहला दो. हालांकि, बाद में एक्ट्रेस ने अपना मन बदल लिया था और हाउसहेल्प राम को टहलाने के लिए भेज दिया था.

मेल कंपाउंडर का फोन सुन भागते आए पराग

उन्होंने अपने व्लॉग में आगे बताया कि राम के सिंबा को लेकर बाहर जाने के 3-4 मिनट बाद ही उन्हें एक मेल कंपाउंडर का फोन आया था. फोन में उन्होंने बताया कि शेफाली को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई हैं. इतना सुनते ही पराग त्यागी ऊपर भागे, जहां उन्होंने देखा कि शेफाली को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वह बेहोश हो गई हैं.

पल्स चल ही थी पर शेफाली के बॉडी ने छोड़ दिया था साथ

उन्होंने रोते हुए बताया कि, शेफाली को इलेक्ट्रॉल का पानी देने की कोशिश की और CPR भी दिया, लेकिन उनकी बॉडी किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि जब वह उन्हें कंधे पर उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका सिर बार-बार नीचे की तरफ झुक रहा था. लेकिन तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था.

पराग ने बताया शेफाली संग पहली मुलाकात

उन्होंने अपनी और शेफाली के साथ की पहली मुलाकात का भी जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि एक पार्टी में गए थे, कॉमन फ्रेंड की पार्टी में जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने शेफाली बैठी हुई थीं. साथ ही उन्होंने कहा कि शेफाली को पहली नज़र में देख उनसे वो प्यार कर बैठे.

शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी कई यादें आज भी हम सभी के साथ हैं. उनके फैंस हमेशा की तरह उन्हें याद करते हैं. बिग बॉस से लेकर अपनी जीवन के हर सफर में शेफाली जरीवाला ने अपनी अलग पहचाम बनाई.