पत्नी के निधन से बुरी तरह टूट गया था ये एक्टर, खुद को कमरे में कर लिया था बंद, समंदर के बीच जाकर खूब रोये

Shashi Kapoor: बॉलीवुड में आपने बहुत सी लव स्टोरी सुनी और देखी होंगी लेकिन कुछ ऐसी लव स्टोरी भी हैं, जो काफी चर्चा में रहीं और उनकी प्यार की मिसालें आज भी दी जाती हैं. ऐसी ही एक लव स्टोरी थी शशि कपूर की. बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर 18 मार्च 1938 को जन्मे पृथ्वीराज कपूर के बेटे और राज कपूर के भाई शशि कपूर ने जेनिफर कैंडल के साथ शादी की थी. शशि कपूर ने इंग्लैंड की जेनिफर कैंडल से शादी की थी. दोनों की लव स्टोरी काफी दिलचस्प थी.

कैसे हुई शशि और जेनिफर की मुलाकात?

बता दें कि 1956 में शशि कपूर ने अपने पिता का थिएटर ज्वॉइन किया. उस दौरान जेनिफर पहले से थिएटर एक्ट्रेस थीं. जेनिफर के फादर थिएटर ग्रुप Shakespearean के मालिक थे और उनका इंडिया में काफी आना-जाना था. थिएटर ग्रुप Shakespearean का पृथ्वी थिएटर संग कोलेब हो गया, तो जेनिफर और शशि की मुलाकात हुई. दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. 1958 में दोनों ने शादी कर ली.

28 सालों बाद साथ छोड़ गईं जेनिफर

1958 तक शशि एक्टिंग में काफी नाम कमा चुके थे और जेनिफर अपना करियर छोड़कर भारत में बस गई थीं. ऐसे में उनकी शादी से फैंस को सरप्राइज मिला. जेनिफर और शशि 28 सालों तक साथ रहे. इसके बाद एक दिन जेनिफर शशि कपूर को जिंदगी भर के लिए अकेले छोड़कर दुनिया से चली गईं. जेनिफर के निधन से शशि कपूर काफी टूट गए थे.

समंदर के बीच जाकर रोए थे शशि

कहा जाता है कि वे इतना टूट गए थे कि उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और काफी दिन तक कमरे में ही रहे. इतना ही नहीं वे नाव को समंदर के बीच ले जाकर पहली बार सिसक-सिसक कर रोए थे. बता दें कि जेनिफर के निधन के बाद शशि कपूर ने दोबारा शादी नहीं की और जिंदगी भर अकेले ही रहे. उनके तीन बच्चे हैं, जिनका नाम करण कपूर, कुणाल कपूर और संजना कपूर है.

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