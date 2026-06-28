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थिएटर पहुंचे शरवरी और वेदांग रैना, फैंस के बीच देखी ‘मैं वापस आऊंगा’; लिखा दिल छू लेने वाला नोट

Sharvari-Vedang Raina: अभिनेत्री शरवरी ने वेदांग रैना के साथ थिएटर में 'मैं वापस आऊंगा' देखी. फिल्म देखने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट साझा कर दर्शकों के प्यार और समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 28, 2026 9:14:47 PM IST

शरवरी और वेदांग रैना
शरवरी और वेदांग रैना


इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है. हाल ही में फिल्म के कलाकार शरवरी और वेदांग रैना ने थिएटर में दर्शकों के बीच जाकर फिल्म देखी. दर्शकों से मिल रहे प्यार और समर्थन से भावुक होकर शरवरी ने एक खास नोट साझा किया और फिल्म को इतना प्यार देने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद किया.

वीडियो किया शेयर

अभिनेत्री शरवरी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो वेदांग रैना के साथ कार में दिख रही है. वह कहती हैं कि दोनों अपनी फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ देखने जा रहे हैं.  फिर कुछ देर वीडियो में दिखता है कि दोनों फिल्म को थिएटर में बैठकर एंजाय कर रहे हैं. 

साझा किया प्यारा नोट

एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लंबा नोट भी लिखा. उन्होंने कहा, ‘कुछ कहानियां फिल्म खत्म होने पर समाप्त नहीं होतीं. वे साझा की गई हर भावना, शुरू हुई हर बातचीत, प्यार से बनाई गई हर रील और हर उस दिल में जीवित रहती हैं जिसने जिया और कीनू को थोड़ा और आगे ले जाने का फैसला किया. आपने हमारी फिल्म को अपना बना लिया और ऐसा करके, आपने इसे हर हफ्ते और अधिक दिलों तक पहुंचने में मदद की. हम सचमुच धन्य हैं. आपके इस ट्रेंड को फिर से दोहराने का यह हमारा तरीका है आपको धन्यवाद कहने का.’

क्या है फिल्म की कहानी?

अगर फिल्म की कहानी की बात करें, तो यह 95 वर्षीय ईश्वर सिंह ग्रेवाल (नसीरुद्दीन शाह द्वारा अभिनीत) के इर्द-गिर्द घूमती है , जो वर्तमान पाकिस्तान के सरगोधा जाने का प्रयास करते हैं. क्योंकि वहां उनकी प्रेमिका रहती हैं, जिसे उन्होंने 78 सालों से नहीं देखा है. तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है. विभाजन काल की यादें ताजा होने पर, उनके पोते निर्वैर (दिलजीत दोसांझ द्वारा अभिनीत) इंग्लैंड से लौटकर परिवार के लंबे समय से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं, जिससे पीढ़ियों के बीच एक भावनात्मक सफर की शुरुआत होती है. 

फिल्म के बारे में

इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शारवरी और वेदांग रैना प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

यह खबर भी पढ़ें: ‘मेरी गर्लफ्रेंड ने ही दिया सबसे बड़ा धोखा’, हर्षद चोपड़ा का छलका दर्द, एक्टर ने सुनाया दिल टूटने का किस्सा

Tags: main vaapas aaungasharvarivedang raina
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