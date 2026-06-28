शादी से पहले टाइगर पटौदी के साथ लिव-इन में रहती थीं शर्मिला टैगोर, दूसरे धर्म में मैरिज करने पर मिली थीं धमकियां, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और क्रिकेट के दिग्गज मंसूर अली खान पटौदी 43 वर्षों तक विवाहित रहे, मंसूर का 2011 में निधन हो गया था. हाल ही में एक बातचीत में, शर्मिला टैगोर ने अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बात की और खुलासा किया कि कैसे वे शादी से पहले सुविधा के लिए साथ रहते थे.

लिव इन में रहती थीं शर्मिला टैगोर

पत्रकार बरखा दत्त से मोजो स्टोरी पर बात करते हुए शर्मिला टैगोर ने कहा, ‘शादी से पहले हम साथ रहते थे क्योंकि यह ज्यादा सुविधाजनक था. टाइगर अक्सर क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में नहाने जाते थे क्योंकि मैं घर की साफ-सफाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी. घर में कुछ भी ठीक से काम नहीं करता था। मैं घर की साफ-सफाई में बहुत बुरी थी. मैंने समय के साथ बहुत कुछ सीखा है. अब मुझे अपने घर पर बहुत गर्व है.’

यश चोपड़ा ने किया था आगाह

हालांकि बाद में शर्मिला टैगोर और पटौदी खान ने शादी कर ली, लेकिन उन्हें सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा. उनके अंतरधार्मिक विवाह को लेकर मीडिया में काफी नकारात्मक टिप्पणियां और आलोचनाएं हुईं. इस बारे में बात करते हुए शर्मिला ने बताया कि फिल्म निर्माता यश चोपड़ा ने भी चिंता व्यक्त की थी. उन्होंने कहा, ‘हमें इसका ज्यादा असर महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं काम कर रही थी और टाइगर क्रिकेट खेल रहे थे. लेकिन मेरे माता-पिता और टाइगर की मां पर दबाव था क्योंकि बहुत कुछ कहा जा रहा था. मीडिया हमारी शादी को 15 महीने से ज्यादा नहीं टिकने दे रहा था. उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह एक आपदा होगी. यश चोपड़ा ने मुझसे कहा, ‘ये नवाब बहुत शंकालु लोग हैं, इसलिए तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा.’ वह एक अच्छे दोस्त थे और वास्तव में चिंतित थे.’