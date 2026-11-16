Sharad Kapoor: ज्योति बसु की पोती से रचाई शादी, उत्पीड़न के आरोपों ने बदली जिंदगी? वॉकर के सहारे दिखा ‘जोश’ का विलेन

Sharad Kapoor Controversy: बॉलीवुड में कभी-कभी एक चेहरा पर्दे पर इतना मशहूर हो जाता है कि दर्शक उसे सालों तक याद रखते हैं, लेकिन वक्त के साथ वही चेहरा लाइमलाइट से गायब हो जाता है. कभी शाहरुख खान को फिल्मी पर्दे पर टक्कर देने वाला एक्टर आज खुद जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहा है. बात हो रही है फिल्म जोश में विलेन का किरदार निभाने वाले शरद कपूर की. हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह वॉकर के सहारे चलते और अपने चार पालतू कुत्तों से बिछड़ते हुए भावुक दिखाई दिए. वीडियो वायरल होने के बाद उनकी सेहत और निजी जिंदगी को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं. हालांकि, अब उनकी मदद के लिए बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारे भी आगे आए हैं.

शाहरुख खान की जोश से पहचान मिली थी शरद को पहचान

शरद कपूर अपने एक्टिंग करियर में कई फिल्मों में दिखे हैं, लेकिन उन्हें असली पहचान 2000 की फिल्म जोश से मिली. इस फिल्म में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और चंद्रचूड़ सिंह लीड रोल में थे. शरद ने हथकड़ी पहने एक आदमी प्रकाश शर्मा का रोल किया था. उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया और उन्हें हथकड़ी वाले रोल में बेस्ट एक्टर के लिए फिल्मफेयर नॉमिनेशन मिला.

इससे पहले, शरद ने महेश भट्ट की दस्तक से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वह त्रिशक्ति, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जानी दुश्मन, LOC कारगिल, लक्ष्य, वांटेड, और जय हो जैसी फिल्मों में दिखे. उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली फिल्मों में भी काम किया है.

बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री की पोती से शादी की

शरद कपूर की पर्सनल लाइफ भी काफी दिलचस्प रही है. उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु की पोती कोएल बसु से शादी की. इस शादी ने भी उन्हें काफी अटेंशन दिलाई. हालांकि, एक्टर ने हमेशा अपनी फैमिली लाइफ को मीडिया की नजरों से दूर रखा है और अपनी पत्नी और परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं की है.

उत्पीड़न के आरोपों ने भी सुर्खियां बटोरीं

नवंबर 2024 में, शरद कपूर एक कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए थे. मुंबई की एक महिला ने उन पर गलत बर्ताव और उत्पीड़न का आरोप लगाया था. कंप्लेंट के मुताबिक, महिला ने दावा किया कि एक्टर ने उसे एक फिल्म प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए अपने घर बुलाया और वहां उसके साथ बुरा बर्ताव किया. इस कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की.

वॉकर के सहारे चलते दिखे शरद

अब, शरद कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें, वह अपने चार पालतू जानवरों जोश, रेबेल, स्टार और पैंथर को मुंबई के योडा एनिमल वेलफेयर सेंटर ले जाते दिख रहे हैं. इस दौरान, वह वॉकर की मदद से चलते दिखे और अपने पालतू जानवरों से अलग होते समय इमोशनल हो गए.

एक्टर की दोस्त और बेज़ुबान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट की फाउंडर हेमा चौधरी ने कहा कि शरद की फिजिकल कंडीशन और फैमिली हालात की वजह से उनके आस-पास के जानवरों की देखभाल करना मुश्किल हो गया था. शरद ने यह भी साफ किया कि यह फैसला उनकी सहमति से लिया गया था और वह नए बंगले में जाने के बाद अपने जानवरों को वापस लाना चाहते हैं.

सलमान खान और सोनू सूद ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया

शरद कपूर की हालत का खुलासा होने और इमरान खान की उनके काम के लिए अपील के बाद, फिल्म इंडस्ट्री से भी रिएक्शन सामने आए. एक्टर सोनू सूद उनसे मिलने गए. उनकी मीटिंग का एक वीडियो सामने आया, जिसमें सोनू उनकी हेल्थ और उनके पैर के इलाज पर बात करते दिखे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनू ने उनके इलाज के लिए मेडिकल हेल्प और ज़रूरी सामान का भी इंतज़ाम किया है.

Appreciate Sonu Sood bhai for visiting Sharad Kapoor and standing by him. Humanity is all about showing up when someone needs support. Respect, Sonu bhai! @SonuSood #SharadKapoor https://t.co/WarcQJOFXf — Salman Nizami (@SalmanNizami_) November 16, 2026

खबर है कि सलमान खान ने भी शरद से उनका हालचाल जानने के लिए कॉन्टैक्ट किया और उन्हें फाइनेंशियल मदद का भरोसा दिलाया. हालांकि, मदद के बारे में सलमान की तरफ से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है. इसके अलावा, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने फिल्ममेकर्स और डायरेक्टर्स से शरद को काम देने की अपील की है.

फिल्मों में वापसी करना चाहते हैं शरद कपूर

शरद कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री से अपील की है कि उन्हें फिल्मों, टीवी सीरियल्स और OTT प्लेटफॉर्म्स पर काम दिया जाए. उनका कहना है कि वह एक्टिंग फिर से शुरू करना चाहते हैं. वह अपनी परेशानी की वजह पैर में लगी चोट को मानते हैं, जो उन्हें लगता है कि फुटबॉल खेलते समय लगी थी. देखना होगा कि बड़े पर्दे पर विलेन बनकर दर्शकों का दिल जीतने वाले शरद कपूर अपनी दूसरी पारी कब शुरू करेंगे.