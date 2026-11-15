Sharad Kapoor: कभी फिल्मों में विलेन बनकर छाए, आज काम के लिए लगा रहे गुहार; मदद को आगे आई AICWA

AICWA Help For Sharad Kapoor: फिल्मी दुनिया में कलाकारों की किस्मत कब बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. कभी बड़े पर्दे पर अपनी दमदार मौजूदगी से पहचान बनाने वाले कई कलाकार वक्त के साथ गुमनामी में चले जाते हैं. अभिनेता शरद कपूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. जोश और क्योंकि में झूठ नहीं बोलता जैसी फिल्मों में नजर आ चुके शरद इन दिनों अपनी खराब सेहत और काम की तलाश को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में सामने आए उनके एक वीडियो ने फैंस को भावुक कर दिया. अब उनकी मदद के लिए ऑल इंडिया सिने एसोसिएशन (AICWA) ने फिल्म इंडस्ट्री से आगे की अपील की है.

वॉकर की मदद से चलते दिखे शरद कपूर

सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में शरद कपूर की हालत देखकर फैंस परेशान हो गए. एक्टर गंदी जींस, अंदर-बाहर टी-शर्ट और बिना जूतों के वॉकर की मदद से चलते दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि उनकी हड्डी में क्रैक है, जिससे चलने में दिक्कत हो रही है. उनकी अभी की हालत को देखते हुए, वीडियो ने तेज़ी से पकड़ बना ली. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर ने अपने पालतू कुत्तों की देखभाल भी एक NGO को सौंप दी है. अपनी मुश्किलों के बीच, शरद कपूर ने अब लोगों से काम की अपील की है.

AICWA ने बॉलीवुड से मदद मांगी

ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश श्यामला गुप्ता ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें फिल्ममेकर्स और इंडस्ट्री के लोगों से एक्टर के लिए काम देने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि शरद कपूर ने कभी फिल्मों में अच्छा काम किया और दर्शकों के बीच अपनी अच्छी पहचान बनाई, लेकिन आज उन्हें काम की ज़रूरत है.

सुरेश श्यामला गुप्ता ने कहा कि एक्टर अब लगभग 50 साल के हो गए हैं और इस मुश्किल समय में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के सपोर्ट की ज़रूरत है. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट में शरद कपूर के लिए कोई रोल मिलता है, तो उन्हें ज़रूर मौका दिया जाना चाहिए.

प्रोड्यूसर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स से खास अपील

AICWA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में फिल्ममेकर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, एक्टर्स, OTT प्लेटफॉर्म्स और टीवी चैनलों से शरद कपूर को काम देने की अपील की. ​​ऑर्गनाइजेशन ने कहा कि एक्टर को किसी भी फिल्म, वेब सीरीज या टीवी प्रोजेक्ट में ऐसा रोल दिया जाना चाहिए जो उनके टैलेंट के हिसाब से हो.

एसोसिएशन ने यह भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को उन कलाकारों को नहीं छोड़ना चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल सिनेमा को दिए हैं. किसी कलाकार को सिर्फ़ उसकी पॉपुलैरिटी या मौजूदा काम से नहीं पहचाना जाना चाहिए.

‘जोश’ से मिली पहचान

शरद कपूर ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है. 2000 में आई फिल्म ‘जोश’ में दर्शकों ने उनकी एक्टिंग को पहचाना. वह जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रहे हैं. उनकी मौजूदा हालत ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के संघर्ष और मुश्किलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. AICWA की अपील के बाद, यह देखना बाकी है कि शरद कपूर को फिल्म इंडस्ट्री से कितना सपोर्ट मिलता है.