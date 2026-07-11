शमिता शेट्टी को हुई अनोखी बीमारी! बच्चा पैदा करने से हो सकता है इलाज, डॉक्टर की राय से एक्ट्रेस हुईं परेशान!

Shamita Shetty: हाल ही में शमिता शेट्टी और विशेषज्ञ डॉ. वार्टी सोहा अली खान के टॉक शो में आये. इस शो में शमिता शेट्टी ने अपनी बीमारी एंडोमेट्रियोसिस विस्तार से बात की.

दरअसल, एंडोमेट्रियोसिस एक दीर्घकालिक स्थिति है जिसमें गर्भाशय की परत के समान ऊतक गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगते हैं, जिससे सूजन, निशान और दर्द होता है. 2024 में, शमिता शेट्टी ने मई में इस स्थिति के लिए सर्जरी करवाई थी.

इंस्टाग्राम पर महिलाओं को किया जागरूक

शमिता शेट्टी ने पहले भी इंस्टाग्राम पर महिलाओं को इस स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने की सलाह दी और कहा, “जब शरीर में दर्द किसी कारण से हो, तो अपने शरीर की सुनें और सकारात्मक रहें. क्या आप जानते हैं कि लगभग 40% महिलाएं एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित हैं, और हममें से ज्यादातर लोग इस बीमारी से अनजान हैं?”

डॉ. ने दी बच्चा पैदा करने की सलाह

हाल ही में शमिता अपनी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर डॉ. नीता वार्टी के साथ सोहा अली खान के पॉडकास्ट, ऑल अबाउट हर में एंडोमेट्रियोसिस, सर्जरी, जीवनशैली में बदलाव, प्रजनन क्षमता और इस स्थिति से संबंधित अन्य सभी चीजों के बारे में बात करने के लिए दिखाई दीं. इस शो में शमिता ने खुलासा किया कि उनके डॉक्टर ने उन्हें एंडोमेट्रियोसिस के इलाज के लिए बच्चा पैदा करने की सलाह दी थी. इस पर सोहा ने कहा कि कई महिलाओं को चिंता रहती है कि अगर उन्हें एंडोमेट्रियोसिस है, तो उन्हें गर्भधारण करने में परेशानी हो सकती है. उन्होंने डॉक्टर और शमिता से पूछा, “यह डर कितना सच है? क्या यह आपके लिए भी चिंता का विषय था, शमिता?”

उन्होंने यह भी कहा कि कई डॉक्टर पीसीओएस या एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित महिलाओं को बच्चा पैदा करने की सलाह देते हैं, यह दावा करते हुए कि इससे उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी. शमिता ने बीच में टोकते हुए कहा, “यह एंडोमेट्रियोसिस है. बच्चा पैदा करो, यह इलाज है. डॉक्टर ने मुझसे यही कहा था, और मैंने कहा, ‘ठीक है! मुझे जीवनसाथी कहां मिलेगा?’ विशेषज्ञ ने बताया कि उन्होंने शमिता को भी यही सलाह दी थी क्योंकि डॉक्टर नहीं चाहते कि अतिरिक्त एस्ट्रोजन ऊतकों पर असर डाले. डॉ. वार्टी का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान ये घाव सूखने लगते हैं. उन्होंने आगे बताया कि 80% से 90% मामलों में एंडोमेट्रियोसिस अंडाशय को प्रभावित करता है. उन्होंने कहा, “इससे चॉकलेट रंग की सिस्ट बन जाती हैं.” ये सिस्ट अंडाशय को नुकसान पहुंचाती हैं क्योंकि ये लगातार बढ़ती रहती हैं और अंडाशय के ऊतकों को क्षति पहुंचाती हैं. सिस्ट में मौजूद सूजन के कारण अंडों की संख्या और गुणवत्ता में कमी आ सकती है, जिससे महिलाओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.