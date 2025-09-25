जब 14 साल की एक्ट्रेस पर पड़ी डायरेक्टर की गंदी नज़र, बोलीं-उसने मेरी जांघ पर हाथ फेरा और…

Shama Sikander Casting Couch: टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शमा सिकंदर (Shama Sikander) ने फिल्म इंडस्ट्री में लंबा सफर तय किया है. वह कम उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में आ गई थीं और काम करने लग गई थीं. छोटी सी उम्र में भी लोग उनके साथ गलत हरकत करने से बाज़ नहीं आए. एक इंटरव्यू में शमा ने खुलासा किया था कि जब वो 14 साल की थीं तो एक डायरेक्टर ने उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोशिश की थी और उनसे काफी आपत्तिजनक बातें भी कही थीं.

डायरेक्टर ने जांघ पर हाथ फेरा और…

शमा ने इंटरव्यू में कहा था, ये उस दौर की बात है जब मैं बस अपना करियर शुरू ही कर रही थी. मेरी उम्र 14 साल के आसपास थी. एक दिन जब मैं काम के सिलसिले में डायरेक्टर से मिली तो उन्होंने मेरी जांघ पर हाथ फेरने की कोशिश की. मैं छोटी थी लेकिन मैं उनके गलत इरादे भांप गई. मैंने उन्हें तुरंत टोकते हुए कहा, बिलकुल नहीं. इसके बाद वो डायरेक्टर भड़क गया और उसने मुझसे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां स्टार बन जाओगी और तुम्हें कोई ऐसे ही छोड़ देगा, तुम गलत हो, तुम्हें यहां कोई नहीं छोड़ेगा. केवल डायरेक्टर ही नहीं, एक्टर, प्रोड्यूसर भी तुम्हे सेक्सुअल हैरेसमेंट करने में पीछे नहीं हटेंगे. तुम ये सबके बिना कभी आगे भी नहीं बढ़ पाओगी.

आलोकनाथ पर कही थी ये बात

शमा को डायरेक्टर की ये बातें सुनकर धक्का लगा और उन्होंने इंटरव्यू में कहा, मैं बड़े-बड़े सपने लेकर मुंबई आई थी लेकिन ये सबसे मुझे बहुत धक्का लगा था. शमा ने तब इंटरव्यू में आलोकनाथ जैसे सीनियर एक्टर पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों पर अपना रिएक्शन दिया था. उन्होंने कहा था, किसी की इमेज स्क्रीन पर संस्कारी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल लाइफ में भी ऐसा ही इंसान होगा. कई बार लोग असल में अपनी रियल इमेज से बिलकुल अलग होते हैं.

बता दें कि शमा ने कई टीवी शोज में काम किया है जिनमें ये मेरी लाइफ है (2003), सेवन (2011) और बालवीर (2014) काफी पॉपुलर हुए थे। उन्होंने फिल्म प्रेम अगन (1998), मन (1999), अंश (2002), धूम धड़ाका (2008) में भी एक्टिंग की है।