जब Shama Sikander को सुपरस्टार ने गलत तरह से लगाया गले, बोलीं- कभी इतना गंदा फील…

Shama Sikander Casting Couch: शमा सिकंदर (Shama Sikander) एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो पिछले कुछ सालों से टीवी, वेबसीरीज और फिल्मों की दुनिया में एक्टिव हैं. शमा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए काफी स्ट्रगल किया है. इस दौरान उनका सामना कास्टिंग काउच जैसी कड़वी सच्चाई से भी हुआ है. शमा ने एक इंटरव्यू में अपने साथ हुए एक बेहद खराब और असहज कर देने वाले अनुभव का जिक्र किया था.

सुपरस्टार ने ऐसे छुआ कि…

शमा ने बताया कि ये घटना एक एड शूट के दौरान हुई थी जिसमें वह एक मेल सुपरस्टार के साथ काम कर रही थीं. शमा ने बताया कि एड में उनके को-स्टार ने अपने मन मुताबिक स्क्रिप्ट चेंज करवा ली. शमा ने कहा, ये एक जूलरी एड था जिसकी सुपरस्टार ने स्क्रिप्ट बदलवा दी.मैं एड में उस स्टार की वाइफ का रोल निभा रही थी. नई स्क्रिप्ट के मुताबिक मेरा को-स्टार जूलरी को मुझे पहनाता है और मुझे घुमाकर गले लगा लेता है. जब उस स्टार ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं बेहद अनकंफर्टेबल हो गई. ये एक ऐसी फीलिंग थी जिसे मैं शब्दों में बता नहीं सकती. मैंने कभी किसी के छूने पर इतना खराब फील नहीं किया था.

शमा ने आगे कहा, मैंने कई लोगों के साथ काम किया, मेरे कई मेल फ्रेंड्स हैं और मुझे कभी उनके साथ ऐसी खराब फीलिंग नहीं आई. वो पल मेरे लिए बेहद शॉकिंग और असहज कर देने वाला था.मैं बार-बार सोच रही थी कि वो व्यक्ति इतना बड़ा सुपरस्टार है, उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये मेरी जिंदगी के सबसे शॉकिंग इंसिडेंट में से एक था. मैं उस सुपरस्टार से पहली बार मिली थी और उसके अंदर जो एटीट्यूड था वो नॉर्मल नहीं था. मैं कभी उनके साथ जिंदगी में दोबारा काम नहीं करूंगी.

कास्टिंग काउच पर भी बोलीं शमा

शमा ने कास्टिंग काउच के बारे में भी बात की और कहा कि उन्हें एक फिल्म से निकाला गया था. वो सेट पर मेकअप वगैरह करके रेडी थीं लेकिन टीम ने कहा कि शूट कैंसिल हो गया है.शमा ने कहा, मुझे कहा गया कि मेरे को-स्टार लेट आयेंगे तो आप जा सकती हैं, मैंने तब भी घंटों वेट किया, बाद में मुझे पता चल कि फिल्म में दूसरी हीरोइन को ले लिया गया है तो मैं वहां से निकल गई और घर जाकर खूब रोई.