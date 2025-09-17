Shama Sikander ने व्हाइट बिकिनी पहन पूल में लगाई ऐसी छलांग, फैंस बोले- क्या करवा के मानोगी
Shama Sikander White Bikini: शमा सिकंदर ने सोशल मीडिया पर अपना नया लुक शेयर किया है. उनका सेक्सी अंदाज उनके फैंस के कलेजे को ठंडक पहुंचाने का काम कर रहा है. जी हां, अगर उनका ये लेटेस्ट पोस्ट देख लेंगे तो आपकी रातें भी हसीन हो जाएंगी.

By: Shraddha Pandey | Published: September 17, 2025 10:49:04 PM IST

Shama Sikander bikini look
Shama Sikander bikini look

Shama Sikander Hot Bikini Look: शमा सिकंदर ने टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी जबरदस्त पहचान बनाई है. अब वो कम फिल्में जरूर बनाती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो हमेशा ही एक्टिव रही हैं. उनकी बोल्ड और हॉट तस्वीरों का उनके फैंस को हमेशा इंतजार रहता है. हाल ही में, एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जो देखकर आपका मन भी जरूर डोल जाएगा.

शमा सिकंदर ने व्हाइट कलर की बिकिनी में बेहद हॉट फोटोज पोस्ट की हैं. 5 घंटे पहले शेयर की गई इस पोस्ट ने फैंस के दिलों की धड़कनों पर कब्जा कर लिया है. एक्ट्रेस का ये लुक भी बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश है. सफेद रंग के स्विमसूट में ये लुक आपकी अगली समर वेकेशन के लिए भी एकदम परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.

फैंस बरसा रहे भर-भर के प्यार

जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, शमा ने टू-पीस बिकिनी सेट पहना है. टॉप में डीप वी-नेकलाइन है और बैक साइड पर टाई-अप डिटेलिंग दी गई है. इसके साथ, एक्ट्रेस ने मैचिंग व्हाइट बॉटम्स भी कैरी किए हैं, जिनमें दोनों साइड टाई-अप स्ट्रिंग्स हैं. ये लुक फैंस को भी आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा है. सोशल मीडिया पर शमा के चाहने वाले जमकर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने उन्हें देखकर कहा कि ‘क्या करवा के मानोगी’. वहीं, एक अन्य ने लिखा ‘इतनी सेक्सी क्यों हो तुम.’

फ्रेश एंड मिनिमल मेकअप

शमा के मेकअप की बात करें तो उन्होंने मिनिमल ग्लैम मेकअप कैरी किया है, जिससे उनका नैचुरल ग्लो और ज्यादा उभरकर नजर आ रहा है. वहीं, अपने बालों को एक्ट्रेस ने खुला रखा है, जिससे उनका ये लुक और भी फ्रेश लग रहा है.

