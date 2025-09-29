बिकिनी पहन Shama Sikander ने कर दी ऐसा हरकत, वीडियो देख शर्म ने झुक गई फैन्स की आंखें

Shama Sikander Hot Bikini Video: छोटे पर्दे की बोल्ड एक्ट्रेस शमा सिकंदर (Shama Sikander) अक्सर अपनी सेक्सी और हॉट अदाओं के कारण हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. उनकी तस्वीरें और वीडियोज इंटरनेट का पारा हाई कर देती हैं. टीवी पर मासूम दिखने वाली ये एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपना ऐसा अंदाज दिखाती हैं, जिससे फैन्स की सांसे थम जाती है. इस बीच शमा सिकंदर का एक और वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे देख लोगों की दिल की धड़कने थम जाएंगी.

शमा सिकंदर वीडियो वायरल ( Shama Sikander Hot Video)

शमा सिकंदर का हॉटनेस देख अच्छे-अच्छे लोगों के मन डोल जाते हैं. वायरल वीडियो में वह पिंक बिकिनी में नजर आ रही हैं. बिकिनी पहन शमा पानी में भी आग लगा रही हैं. साथ ही अपने शानदार डांस मूव्स से वह लोगों का दिल जीतती नजर आ रही हैं. शमा सिकंदर के इस वीडियो पर फैन्स लाखों रिएक्शन दे रहे हैं. वीडियो से लोगों के लिए नजरे हटाना मुश्किल हो गया है.







फैंस के दिलों पर चली छुरियां

शमा सिकंदर अपनी हॉटनेस से फैन्स के दिलों की धड़कने तेज हो गई है. वह ऐसा एक मौका नहीं छोड़ती हैं, जिससे लोगों के दिल को बहला ना सकें. वायरल वीडियो में वह बिकिनी पहन पूल में एंजॉय करते नजर आ रही हैं. शमा सिकंदर ने अपना हॉटनेस दिखाकर खूब तारिफें बटोरी. छोटे पर्दे पर ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में शमा सिंकदर काम कर चुकी हैं. हालांकि उन्हें उतनी सफलता हासिल नहीं हो सकी हैं.