काम के बदले सेक्स की डिमांड; एक्ट्रेस बोली-बड़े प्रोड्यूसर ने दिया था ऐसा घटिया ऑफर
एक्ट्रेस शमा सिकंदर भी कास्टिंग काउच जैसी काली सच्चाई का सामना कर चुकी हैं हालाँकि वो इस झांसे में नहीं आईं और बच गईं.

By: Kavita Rajput | Published: September 24, 2025 9:51:39 AM IST

Shama Sikander Casting Couch: बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं. कुछ काम पाने के लिए मर्जी से कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाती हैं तो कोई ऐसा करने से स्पष्ट मना कर देती हैं चाहे फिर उन्होंने काम पाने के लिए कितना लंबा संघर्ष ही क्यों न करना पड़े. एक्ट्रेस शमा सिकंदर (Shama Sikander) भी कास्टिंग काउच जैसी काली सच्चाई का सामना कर चुकी हैं हालाँकि वो इस झांसे में नहीं आईं और बच गईं.

एक इंटरव्यू में शमा ने फिल्म इंडस्ट्री में फैले कास्टिंग काउच पर बात की थी. उन्होंने इंडस्ट्री के कुछ नामी प्रोड्यूसर और मेकर्स के नाम लिए बिना बताया था कि काम के बदले लोग उनके साथ दोस्ती करना चाहते थे.दोस्ती से उनका मतलब यहां सेक्सुअल फेवर्स से था.

प्रोड्यूसर ने दिया था ‘दोस्ती’ का ऑफर

शमा ने कहा कि काम के बदले सेक्सुअल फेवर की डिमांड करना उनकी नज़र में दुनिया का सबसे ओछा काम है. शमा ने कहा, अब फिल्म इंडस्ट्री में काफी बदलाव आ चुके हैं. आज यंग प्रोड्यूसर्स पहले के मुकाबले ज्यादा प्रोफेशनल हैं और लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हैं. काम के बदले सेक्स पाने जैसा उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है. पहले की बात करूँ तो कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स थे जो कि काम के बदले दोस्ती करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे. मैं सोचती थी कि काम किए बिना आखिर कैसे दोस्त बना जा सकता है. मैं समझती हूं कि काम के बदले सेक्स की चाह रखना सबसे घटिया बात है.आपको बता दूं कि जिन्होंने मुझे ऐसा ऑफर दिया वो इंडस्ट्री के जाने माने नामों में से एक थे. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास किसी महिला का दिल जीतने का कॉन्फिडेंस नहीं है जो कि आप ये हथकंडे अपना रहे हो. 

कास्टिंग काउच हर जगह है: शमा

शमा ने आगे कहा, मैं ये भी मानती हूं कि कास्टिंग काउच केवल बॉलीवुड में ही नहीं है, ये हर तरफ होता है. मेरे ख्याल से एक राक्षस हर इंसान के अंदर मौजूद होता है इसलिए कुछ लोग ये हरकत करके दूसरों को नीचा दिखाने से बाज़ नहीं आते हैं. लोगों को अपने अंदर बैठे इंसान को मारने की जरूरत है. आपको बता दें कि शमा ने ये मेरी लाइफ है, सीआईडी, मन में है विश्वास जैसे कई टीवी शोज में काम किया है. इसके अलावा उन्होंने आमिर खान की फिल्म मन और बायपास रोड जैसी फिल्मों में भी काम किया है.

