बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. तमिल फिल्म अर्जुन रेड्डी तो आपको याद होगा ही फिल्म में प्रीती का किरदार तो भूलना हर किसी के जहन में है. तमिल फिल्म की फेमस एक्ट्रेस शालिनी पांडे अब बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं. रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म जयेश भाई जोरदार में ऑपोजिट में शालिनी पांडे नजर आएंगी. इस बात की जानकारी खुद शालिनी पांडे ने दी है. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि वह रणवीर सिंह के साथ बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. जिसके लिए वह काफी एक्साइटेड हैं. इस फिल्म को लेकर शालिनी पांडे काफी तैयारियां कर रही हैं.

जयेशभाई जोरदार को यश राज के प्रोडक्शन में बनाया जा रहा है जिसका पहला पोस्टर कुछ ही दिन पहले रिलीज किया गया था. फिल्म को दिवांग ठक्कर डायरेक्ट कर रहे हैं. और प्रोड्यूजर मनीष शर्मा है. मनीष शर्मा ने फिल्म की एक्ट्रेस को लेकर कहा कि इस फिल्म के लिए मुझे एक फ्रेस चेहरे की जरुरत है, और शालिनी का ऑडिशन मैने लिया है काफी कमाल की हैं और शालिनी इस फिल्म के लिए पूरी तरह फिट है. दर्शकों को ये नया चेहरा काफी पसंद आएगा.

बता दें शालिनी पांडे ने अबतक कई तमिल फिल्मों में काम किया है. उनकी पहली फिल्म अर्जुन रेड्डी 2017 में आई थी जो ब्लॉकबस्टर रही, जिसके बाद शालिनी की किस्मत ही बदल गई. टॉलीवुड सिनेमा में तो शालिनी यादव कमाल कर रही है. अपने छोटे से करियर की शरुआत में ही शालिनी ने उंचाई छू ली है. शालिनी ने आने वाले फिल्म को लेकर कहा है कि वह यश राज फिल्म के बैनर तले काम करने जा रही हैं जो उनका बचपन से सपना हुआ करता था. रणवीर सिंह के साथ काम करने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं.

IT'S OFFICIAL… #ShaliniPandey – who won tremendous appreciation for her act in the #Telugu hit #ArjunReddy – teamed opposite #RanveerSingh in #JayeshbhaiJordaar… Directed by debutant Divyang Thakkar… Produced by Maneesh Sharma… #YRF presentation. pic.twitter.com/r89pjw4Tjw

