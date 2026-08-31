Shalini Pandey Viral Video: शालिनी पांडे का फेक आपत्तिजनक वीडियो वायरल, अभिनेत्री की अपील- फॉरवर्ड या डाउनलोड न करें

Shalini Pandey Viral Video Twitter: एक्ट्रेस शालिनी पांडे के नाम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर अब शालिनी पांडे ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने वीडियो को फेक बताया है. साथ ही कहा कि वीडियो में वह नहीं हैं. शालिनी पांडे ने महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और एआई के गलत इस्तेमाल की भी कड़ी निंदा की. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उन्हें यह वीडियो दिखे, तो वे इसकी रिपोर्ट करें.

सोमवार 31 अगस्त को शालिनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर उनका एक एआई जनरेटेड वीडियो वायरल हो रहा है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ‘मैं अपने एक फेक, एआई-जनरेटेड वीडियो के बारे में बात करना चाहती हूं जो अभी सर्कुलेट हो घूम रहा है. यह वीडियो पूरी तरह से नकली है और इसमें दिखने वाली लड़की मैं नहीं हूं.’

फॉरवर्ड या डाउनलोड न करें वीडियो- शालिनी पांडे

अभिनेत्री ने टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल की निंदा करते हुए आगे लिखा, ‘यह देखना बहुत परेशान करने वाला है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों, खासकर महिलाओं को निशाना बनाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह किया जा रहा है. मैं इस तरह के गलत व्यवहार की कड़ी निंदा करती हूं और मानती हूं कि टेक्नोलॉजी के ऐसे गलत इस्तेमाल को कभी भी सामान्य नहीं माना जाना चाहिए.’

साथ ही उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए लिखा, ‘अगर आपको यह वीडियो दिखे, तो प्लीज इसे शेयर, फॉरवर्ड या डाउनलोड न करें और न ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दें. इसके बजाय, प्लीज इसकी तुरंत रिपोर्ट करें. मैं सभी से रिस्पॉसिबल और माइंडफुल बनने की रिक्वेस्ट करती हूं. इसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के बजाय, इसे फैलने से रोकने में मदद करें. थैंक्यू.’

शालिनी पांडे ने अर्जुन रेड्डी से की थी करियर की शुरुआत

बता दें कि शालिनी पांडे ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2017 की तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी से की थी, इस फिल्में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ अभिनय किया था. इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई थी. इसके बाद 2018 में उन्होंने महानति, 2019 में 118 और 100% कधल, 2022 में जयेशभाई जोरदार और 2024 में महाराज जैसी फिल्मों में नजर आईं. उन्हें पिछली बार पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा और चंकी पांडे अभिनीत फिल्म ‘राहु केतु’ में देखा गया था.