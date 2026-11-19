हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, दोनों में महारत रखने वाले कलाकार बहुत कम होते हैं. शकुंतला नरसिम्हन ऐसी ही खास गायिका थीं. वह अपने कार्यक्रमों में कभी हिंदुस्तानी तो कभी कर्नाटक संगीत पेश करती थीं. इतना ही नहीं, वह दोनों शैलियों को मिलाकर खुद के साथ ही जुगलबंदी भी करती थीं. बुधवार को उम्र संबंधी बीमारियों के चलते एक केयर होम में उनका निधन हो गया. वह 86 साल की थीं.

बेटी ने की पुष्टि

शकुंतला नरसिम्हन की बेटी शोभना नरसिम्हन ने PTI को बताया कि वह भारत की इकलौती ऐसी गायिका थीं, जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर कर्नाटक और हिंदुस्तानी, दोनों शास्त्रीय संगीत शैलियों में प्रस्तुति दी थी. हालांकि, संगीत ही उनकी पहचान का एकमात्र हिस्सा नहीं था. नरसिम्हन पत्रकार और चर्चित लेखिका भी थीं. वह उपभोक्ता अधिकारों के लिए आवाज उठाती थीं और महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भी सक्रिय रहती थीं. वह पहले कैंसर से भी जूझ चुकी थीं और करीब पांच साल पहले उन्होंने आखिरी बार मंच पर प्रस्तुति दी थी.

2 पीएचडी की थी

शकुंतला नरसिम्हन के पास विमेंस स्टडीज और म्यूजिकोलॉजी में दो पीएचडी थीं. वह दो बच्चों की मां होने के साथ-साथ लेखिका, गायिका और उपभोक्ता अधिकारों की समर्थक भी थीं. वह अखबारों और पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखती थीं और मंच पर भी अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं.