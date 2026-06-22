‘शक्तिमान’ ने लिया यू-टर्न, कभी कहा था ‘कुत्ते की दुम’ आज कर रहे collab, कॉमेडियन समय रैना के साथ सहयोग पर मुकेश खन्ना की हुई जमकर ट्रोलिंग

Mukesh Khanna and Samay Raina Collab: दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. कुछ महीने पहले ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से रैना की आलोचना करते हुए उन्हें ‘कुत्ते की दम’ कहा था, लेकिन अब वे एक वीडियो में कॉमेडियन समय रैना के साथ नजर आ रहे हैं.

इस अप्रत्याशित कोलैब ने ऑनलाइन कई प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं, जिनमें से कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अभिनेता पर पूरी तरह से पलटी मारने का आरोप लगाया है.

वायरल हुआ मुकेश खन्ना और समय रैना का वीडियो

यह आलोचना इस साल की शुरुआत में हुए एक तीखे विवाद से उपजी है, जब खन्ना ने अपने प्रतिष्ठित सुपरहीरो किरदार शक्तिमान से जुड़े चुटकुलों को लेकर समय रैना की कड़ी आलोचना की थी. एक तीखे सोशल मीडिया पोस्ट में, दिग्गज अभिनेता ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए ‘कुत्ते की दम टेढ़ी रहती है’ वाक्यांश का इस्तेमाल किया और कॉमेडियन पर इस प्रिय किरदार का अपमान करने का आरोप लगाया.

उस समय इन कमेंट्स ने व्यापक बहस छेड़ दी थी. कुछ लोगों ने शक्तिमान के बचाव में खन्ना का समर्थन किया था, जबकि अन्य लोगों ने रैना के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा की आलोचना की थी. खन्ना के इन पुराने कमेंट्स के स्क्रीनशॉट तुरंत फिर से सामने आ गए, जिससे यूजर्स यह सवाल उठा रहे हैं कि जो व्यक्ति कभी रैना की इतनी कड़ी आलोचना करता था, वह अब उनके साथ कैसे सहयोग कर सकता है.

फैंस ने इस यू-टर्न की आलोचना की

अब जब ये दोनों एक साथ नज़र आए हैं, तो कई इंटरनेट उपयोगकर्ता इस सहयोग को विडंबनापूर्ण बता रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में इनके लहजे में आए इस बदलाव का मज़ाक उड़ाया गया है, और कई यूजर्स का कहना है कि खन्ना ने अपने ही पहले के रुख का खंडन किया है.

Mukesh Khanna was brutally abusing Samay Raina for “destroying culture” just a few days back. Today, Shaktimaan is happily shooting a commercial with same samay raina. Now milking his success for stay relevant, absolute hypocrisy! pic.twitter.com/5glnBgpTSu — Shubh Tiwari (@shubhspeaks) June 21, 2026

वहीं कुछ लोगों ने इसे हल्के-फुल्के अंदाज़ में लिया है और मज़ाक में कहा है कि मनोरंजन जगत में पुरानी दुश्मनी हमेशा नहीं टिकती. फिलहाल, न तो मुकेश खन्ना और न ही समय रैना ने सार्वजनिक रूप से इस सहयोग के बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया है और न ही हालिया आलोचनाओं का जवाब दिया है.

Shameless Mukesh Khanna doing an ad with Samay Raina. Where is his respect now?? pic.twitter.com/vRdn1Cbyv5 — Gagan Choudhary (@trigguuuu) June 21, 2026

क्या आखिरकार झगड़ा खत्म हो गया?

यह उपस्थिति वास्तविक सुलह का संकेत है या महज एक पेशेवर औपचारिकता, यह अभी स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है जिससे यह संकेत मिले कि खन्ना ने अपने पहले के बयान वापस ले लिए हैं या दोनों ने औपचारिक रूप से अपने मतभेदों को सुलझा लिया है।

इसके बावजूद, यह सहयोग ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गया है, और कई प्रशंसक इस प्रोजेक्ट से ज़्यादा इस अप्रत्याशित जोड़ी में दिलचस्पी ले रहे हैं। फिलहाल, इंटरनेट पर इस बात पर बहस जारी है कि क्या यह सहयोग किसी सार्वजनिक झगड़े का अंत है या सेलिब्रिटी मनोरंजन की लगातार बदलती दुनिया में एक और अप्रत्याशित मोड़ है।

