Shaktiman: ‘इस नशेड़ी को शक्तिमान मत बनाओ’ रणवीर कपूर को लेकर ये क्या बोल गए मुकेश खन्ना, मच गया बवाल!

Shaktiman: 1990 के दशक के अंत में, भारत के पहले सुपरहीरो के रूप में मुकेश खन्ना को शक्तिमान ने घर-घर में पहचान दिलाई। वह आज भी इसी किरदार के लिए जाने जाते हैं। अब जब इसका फिल्मी संस्करण बन रहा है, तो प्रशंसक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह भूमिका कौन निभाएगा। खबरों की मानें तो रणवीर सिंह इस भूमिका में नज़र आ सकते हैं, लेकिन मुकेश खन्ना इस बात से सहमत नहीं हैं। फिल्मज्ञान से बातचीत के दौरान, एक प्रशंसक ने मुकेश खन्ना से अनुरोध किया कि वह रणवीर को यह भूमिका निभाने दें।

रणवीर कपूर शक्तिमान का किरदार निभाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं?

इस पर, मुकेश खन्ना ने कहा, “आप मेरा मन नहीं बदल सकते। आपको रणवीर सिंह पसंद हैं, और मुझे भी। हमने तीन घंटे बैठकर बात की है और वह बहुत ऊर्जावान अभिनेता हैं। लेकिन मैंने उनके सामने कहा, “आप तमराज किलविश (कहानी का खलनायक) की भूमिका निभा सकते हैं।” उनके चेहरे पर एक शरारती सकारात्मकता है। शक्तिमान का किरदार निभाने के लिए आपको एक परिपक्व व्यक्ति की आवश्यकता होती है।”

“इस नशेड़ी को शक्तिमान मत बनाओ, हमारी बचपन की यादें खो जाएँगी”

मुकेश खन्ना ने यह भी बताया कि सुपरहीरो का चयन केवल प्रतिभा पर निर्भर नहीं करता। उनके अनुसार, एक अभिनेता का वास्तविक जीवन और व्यक्तित्व भी मायने रखता है। एक्टर ने आगे कहा, “मैंने कहा, देखो, मुझे शक्तिमान के लिए सिर्फ़ एक्टर नहीं चाहिए, मुझे एक चेहरा भी चाहिए। अगर असल ज़िंदगी में आपकी छवि कहीं ग़लत है, तो वो बीच में आ जाती है। कई लोग मुझे रणवीर सिंह के बारे में कहते हैं, अरे साहब इस नशेड़ी को शक्तिमान मत बनाओ, हमारी बचपन की यादें खो जाएँगी। मैंने कहा, ‘देखो, मुझे शक्तिमान के लिए सिर्फ़ एक्टर नहीं चाहिए, मुझे कहीं सही चेहरा भी चाहिए।’

बता दें कि ओरिजिनल शो शक्तिमान 1997 से 2005 तक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था, जिसमें मुकेश खन्ना ने शक्तिमान और गंगाधर का किरदार निभाया था। गंगाधर एक अनाड़ी फोटो जर्नलिस्ट था।