नई दिल्ली, Shaktimaan On Big Screen भारतीय सुपर हीरोज़ की बात करें तो शायद आप सभी की जुबान पर शक्तिमान का नाम सबसे पहले आएगा. अपने दशक का सुपर हीरो और सभी का चहेता शक्तिमान एक समय में टेलीविज़न पर तो खूब जलवा बिखेर चुका है पर अब ये जलवा बड़ी स्क्रीन पर भी देखने को मिलने वाला है.

रविवार को सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल प्रोडक्शन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शक्तिमान का टीज़र रिलीज़ किया. भारत के आइकोनिक सुपर हीरो शक्तिमान को आप जल्द ही बड़े पर्दे पर भी देख पाएंगे. इसकी घोषणा हो चुकी है. जहां ये फिल्म मलयालम, तमिल और तेलुगु के अलावा हिंदी में भी सामने आएगी. इस फिल्म को बनाने के लिए कई बड़े-बड़े फिल्ममेकर्स एक साथ काम करने वाले हैं. जहां इसका टीज़र भी काफी मज़ेदार दिख रहा है. सोनी पिक्चर्स ने इस टीज़र के कैप्शन में लिखा है, ‘दुनिया में कई सुपर हीरो फिल्म की सुपर सक्सेस के बाद अब हमारे भारतीय सुपर हीरो का टाइम है.’

हालाँकि अभी ये साफ़ नहीं है की कौन सुपर हीरो शक्तिमान का रोल निभाएगा. पर ख़बरों की मानें तो कोई बड़ा बॉलीवुड सितारा ही इस कड़ी में अपना नाम बना चुका है. इंतज़ार है तो मेकर्स के अपने सुपर हीरो की रिवीलिंग का. फिल्म के टीज़र को देख कर लगता है कि फिल्म में काफी अच्छी ग्राफ़िक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा. ये फिल्म तीन हिस्सों में लोगों को एंटरटेन करने जल्द ही आएगी.

After the super success of our many superhero films in India and all over the globe, it's time for our desi Superhero!@ThoughtsBrewing @SinghhPrashant @MadhuryaVinay @actMukeshKhanna @vivekkrishnani @ladasingh @sonypicsfilmsin @sonypicsindia pic.twitter.com/sQzS2Z6Oju

— Sony Pictures India (@SonyPicsIndia) February 10, 2022