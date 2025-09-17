150 से ज्यादा रेप सीन कर चुके विलेन की दीवानी थीं लड़कियां, इस वजह से घर पर भेजती थीं अंडरगारमेंट्स

Shakti Kapoor Facts: शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) बॉलीवुड के चर्चित विलेन्स में से एक रहे हैं. उन्होंने अपने फ़िल्मी करियर में तकरीबन 700 फिल्मों में काम किया है. इन फिल्मों में शक्ति ने तरह-तरह के रोल्स के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. विलेन होने के बावजूद उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी, खासकर लड़कियां उनपर मरती थीं. फिल्मों में 150 से ज्यादा रेप सीन दे चुके शक्ति ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें फीमेल फैंस के कई सेक्सी फैन मेल आया करते थे और कई लड़कियां उन्हें चिट्ठियां भेजकर उनसे प्यार का इजहार करती थीं.
शक्ति ने एक और चौंकाने वाली बात भी बताई थी. फीमेल फैंस उनकी इस कदर दीवानी थीं कि वो उनका ध्यान खींचने के लिए हर संभव कोशिश करती थीं. शक्ति ने खुलासा किया था कि उन्हें लड़कियां अपने अंडरगारमेंट्स तक भेजा करती थीं. दरअसल लड़कियां ऐसा इसलिए करती थीं क्योंकि वो चाहती थीं कि शक्ति उनके अंडरगारमेंट्स पर अपना ऑटोग्राफ दें जिन्हें वो ताउम्र सहेजकर रख सकें. शक्ति फैंस का इतना प्यार पाकर हमेशा खुश हुए हैं और उन्होंने उनका आभार ही जताया है.
कास्टिंग काउच में फंसा शक्ति का नाम
वैसे, 2005 में शक्ति का नाम विवादों में भी आया था. एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में शक्ति कपूर एक लड़की से काम के बदले सेक्सुअल फेवर की डिमांड करते दिखे थे जिससे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया था. इस मामले में शक्ति कपूर के फंसने के बाद उनका नाम काफी खराब हुआ था. स्टिंग ऑपरेशन में शक्ति एक लड़की से फिल्मों में काम दिलाने में मदद का वादा करते दिखाई देते हैं और बदले में उसे किस करने और उसके साथ वक्त बिताने की डिमांड करते दिखते हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद शक्ति ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा था कि उन्होंने फंसाया गया है. वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है ताकि उनकी छवि धूमिल की जा सके. शक्ति ने एक पॉलिटिकल पार्टी पर अपनी छवि खराब करने के आरोप लगाए थे.
शक्ति ने भागकर की थी गर्लफ्रेंड से शादी
शक्ति कपूर की प्राइवेट लाइफ की बात करें तो उन्होंने एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे की बहन शिवांगी कोल्हापुरे से भागकर शादी की थी. दरअसल शिवांगी के पेरेंट्स एक विलेन से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे. जिस समय शक्ति और शिवांगी प्यार में थे और घरवालों को दोनों के रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने इससे इंकार कर दिया क्योंकि तब शक्ति विलेन के तौर पर काफी खतरनाक रोल्स में नजर आते थे. घरवाले उनकी रील इमेज से डरे हुए थे और उन्हें अपनी बेटी के लिए आदर्श लड़का नहीं मानते थे इसलिए दोनों ने बिना किसी को बताये कोर्ट मैरिज कर ली थी.