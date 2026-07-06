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शक्ति कपूर ने साली पद्मिनी कोल्हापुरे का किया था कन्यादान, जितेंद्र की पत्नी ने किए थे खास इंतजाम, एक्ट्रेस ने बताई थी कहानी

एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे की शादी में उनके जीजा शक्ति कपूर ने पिता के फर्ज निभाए थे. उन्होंने अपनी साली का कन्यादान किया था. वहीं जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर ने उनकी शादी के सारे इंतजाम किए थे.

By: Deepika Pandey | Published: July 6, 2026 4:11:28 PM IST

पद्मिनी कोल्हापुरे की शादी
पद्मिनी कोल्हापुरे की शादी


Padmini kolhapure: प्रेम रोग, प्यार झुकता नहीं और सौतन जैसी तमाम फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे की असल जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. उन्होंने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि वे प्रोड्यूसर प्रदीप टूटू शर्मा से शादी करना चाहती थीं लेकिन उनका परिवार शादी के लिए नहीं माना था, जिसके बाद उन्होंने सबके खिलाफ जाकर शादी की थी. इस शादी में उनका कन्यादान उनके जीजा शक्ति कपूर ने किया था और बाकी की तैयारी जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर ने की थीं.

शक्ति कपूर ने किया था कन्यादान

कुछ समय पहले पद्मिनी कोल्हापुरे ने जितेंद्र और शोभा के साथ-साथ शक्ति कपूर के साथ अपने बॉन्ड पर बात की थी. उन्होंने बताया था कि इन तीनों ने मिलकर ही उनकी शादी में मदद की थी. शक्ति कपूर ने कन्यादान किया था और जितेंद्र की पत्नी शोभा ने रिसेप्शन ऑर्गनाइज किया था. इतना ही नहीं वे ही उनके लिए लहंगा भी खरीदकर लाई थीं.

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1986 में मुलाकात और फिर शादी

बता दें कि पद्मिनी कोल्हापुरे ने घर से भागकर शादी की थी. जब उनकी शादी हुई, तब उनकी उम्र 21 वर्ष थी. फिल्मों में काम करते-करते पद्मिनी को प्रदीप से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली थी. दोनों की पहली मुलाकात साल 1986 में आई फिल्म ऐसा प्यार कहां की शूटिंग के दौरान हुई थी. उसी साल अगस्त में दोनों ने शादी कर ली थी. इसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं और प्यार हो गया. दोनों शादी करना चाहते थे लिए घर वाले नहीं मानें, तो उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला लिया.

शादी में किसने किए क्या काम?

पद्मिनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे जितेंद्र को बप्पा कहती हैं और उनकी पत्नी शोभा को भैब्स कहती हैं. उन्होंने बताया कि पद्मिनी और प्रदीप की शादी जल्दबाजी में हुई थी. शक्ति कपूर ने कन्यादान किया, तो शोभा जी ने वेडिंग रिसेप्शन ऑर्गनाइज किया. जावेरी बाजार से लहंगा भी उन्होंने ही मंगवाया था और उसके पैसे भी दिए थे.

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