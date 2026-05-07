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‘मैं तो अभी जिंदा हूं’ मौत की अफवाह पर भड़के शक्ति कपूर, वीडियो शेयर कर लगाई फटकार

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि एक्टर शक्ति कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे. वहीं अब एकटर शक्ति कपूर ने खुद इन अटकलों पर विराम लगा दिया है.

By: Deepika Pandey | Published: May 7, 2026 10:16:54 PM IST

Actor Shakti kapoor Death Rumors
Actor Shakti kapoor Death Rumors


Shakti Kapoor Death Rumors: सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ऐसी अफवाहें उड़ने लगती हैं, जिन्हें लोग कई बार हकीकत भी मान लेते हैं. कई बार फेमस सेलिब्रिटीज की मौत की खबरें भी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती हैं. हाल ही में एक्टर शक्ति कपूर भी इस तरह की अफवाह यानी डेथ होक्स का शिकार हो गए. दरअसल, बीते कुछ घंटों से इंटरनेट पर शक्ति कपूर की मौत को लेकर अफवाह चल रही थी. कई पोस्ट वायरल हो रहे थे, जिनमें दावा किया जा रहा था कि शक्ति कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे. हालांकि शक्ति कपूर ने खुद ही इन अटकलों पर विराम लगाया. साथ ही ऐसी खबरें फैलाने वालों को जमकर फटकार लगाई.

‘मैं अभी जिंदा हूं’

अपनी मौत की अफवाहों पर शक्ति कपूर ने रिएक्शन देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की. उन्होंने अपनी मौत की खबरों, सभी रिपोर्ट्स और दावों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये सभी खबरें पूरी तरह से गलत हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद शक्ति कपूर के फैंस ने राहत की सांस ली है.

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शक्ति कपूर ने लगाई फटकार

वीडियो में शक्ति कपूर ने अपने फैंस को जानकारी दी कि वो पूरी तरह से ठीक और तंदुरुस्त हैं. साथ ही उन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाने वालों को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की खबरें फैलाना ठीक नहीं है. साथ ही फैंस व अन्य लोगों से अपील की है कि इस तरह की बातों पर यकीन न करें. 

इन एक्टर्स की मौत की अफवाहें 

अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर क्लिकबेट या व्यूज के चक्कर में कुछ लोग एक्टर्स की मौत या अन्य तरह की फेक न्यूज शेयर कर देते हैं. शक्ति कपूर से पहले धर्मेंद्र, जैकी चैन, अमिताभ बच्चन, काजल अग्रवाल, शाहरुख खान और मुमताज जैसे कई एक्टर्स की मौत की अफवाहें सामने आ चुकी हैं.

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