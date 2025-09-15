जब Shakti kapoor ने मांगा लड़की से किस, बोले-मेरी भी जरूरतें हैं, पोल खुली तो मचा हंगामा

Shakti Kapoor casting couch: बॉलीवुड में कास्टिंग काउच बेहद आम है. कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स पर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस या हीरोइनों से काम के बदले सेक्सुअल फेवर की डिमांड के आरोप लग चुके हैं. इनमें एक नाम जाने माने एक्टर शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) का भी है. 2005 में एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में शक्ति कपूर का नाम जब कास्टिंग काउच में सामने आया तो हड़कंप मच गया. कास्टिंग काउच का दाग लगने के बाद शक्ति कपूर का करियर भी कुछ समय के लिए ठंडा पड़ गया था.

लड़की को कहा-तुम्हें प्यार…

इस स्टिंग की एक वीडियो क्लिप जमकर वायरल थी. इस क्लिप में दिख रहा था कि एक लड़की शक्ति से कहती है कि वो बॉलीवुड में काम करना चाहती है तो वो उसे मदद करने का आश्वासन देते हैं. इसके बाद उससे फेवर करने की बात कहते हैं. शक्ति कहते हैं, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं, तुम्हें किस करना चाहता हूं और अगर तुम इसमें ओके हो तो वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा. मैं भगवान नहीं हूं, मेरी भी जरूरतें हैं. शक्ति इस क्लिप में तीन एक्ट्रेसेस के साथ सोने की बात भी कहते हैं. इस वीडियो में शक्ति ने सुभाष घई, ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी के भी नाम लिए थे.इस वीडियो के सामने शक्ति कपूर की काफी किरकिरी हुई थी और उनका करियर डाउनफॉल पर चला गया था.

शक्ति कपूर बोले-मुझे फंसाया गया

इमेज खराब होने के बाद शक्ति ने लिखित माफ़ी मांगी थी और कहा था कि एक राजनीतिक पार्टी ने उनके खिलाफ साजिश करके उन्हें फंसाया है. उन्होंने ये भी कहा था कि वो चाहते हैं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें माफ़ कर दे. शक्ति ने कहा था, मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री से माफ़ी मांगता हूं, खासकर सुभाष घई, प्रिटी जिंटा, ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी से माफ़ी मांगना चाहता हूं जो मेरे काफी क्लोज हैं. मेरा किसी को दुःख पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था. पूरा मामला क्लिप में छेड़छाड़ करके बनाया गया है और अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं फिर से माफ़ी मांगता हूं.

बता दें कि शक्ति कपूर के खिलाफ ये स्टिंग ऑपरेशन एक न्यूज चैनल ने किया था ताकि वो कास्टिंग काउच जैसी गंदगी को दुनिया के सामने ला पायें. इस स्टिंग में एक महिला रिपोर्टर एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस बनकर शक्ति के पास गई थी और तब चोरी से उनका वीडियो बना लिया था, बता दें कि शक्ति ने बॉलीवुड की तकरीबन 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, उनकी बेटी श्रद्धा कपूर भी फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमा रही हैं.