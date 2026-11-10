Shaji Kumar कौन थे, जिनके निधन से शोक में डूबा मलयालम सिनेमा; कैसे हुई मौत? अब तक नहीं चला पता

Shaji Kumar: मलयालम फिल्मों के सिनेमैटोग्राफर शाजी कुमार का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया.वह दिलीप की अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. अलाप्पुझा में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान शाजी कुमार की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. उनके परिवार में उनकी पत्नी स्मिता और दो बेटे आर्यन और सूर्यण हैं. फिल्म इंडस्ट्री के सूत्रों ने मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को बताया कि मशहूर मलयालम सिनेमैटोग्राफर शाजी कुमार का 57 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने मोहनलाल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों ‘पुलिमुरुगन’, ‘नारन’ और ‘थुडारुम’ में सिनेमैटोग्राफी की थी.

आने वाली फिल्म की कर रहे थे शूटिंग

शाजी कुमार अलाप्पुझा में दिलीप की एक आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. शनिवार रात को होटल के कमरे में उन्हें बेचैनी महसूस हुई. उन्होंने फिल्म के निर्देशक उल्लास कृष्णा को अपनी तबीयत खराब होने के बारे में बताया, जिसके बाद उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया. बाद में उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया.

सूत्रों के मुताबिक, अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ था और वे सामान्य रूप से बातचीत भी कर पा रहे थे, लेकिन रविवार रात को उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई. इसके बाद उनका निधन हो गया. उनके अचानक निधन से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लोग सदमे में हैं और दुखी हैं. FEFKA डायरेक्टर्स यूनियन ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और मलयालम सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी.

शाजी कुमार की फिल्मों के बारे में

अनुभवी सिनेमैटोग्राफर विपिन मोहन के शिष्य रहे शाजी कुमार ने अपने करियर की शुरुआत कई फिल्मों में काम करके की थी, और बाद में वे एक स्वतंत्र सिनेमैटोग्राफर के रूप में स्थापित हुए. समय के साथ वो कई सफल मलयालम फिल्मों के विजुअल्स (दृश्य) के पीछे एक जाना-माना नाम बन गए. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म कैमरों के दौर में की थी. वो लाइटिंग, कलर कंपोजिशन और फ्रेमिंग में अपनी बेहतरीन कला के लिए जाने जाते थे. उन्होंने बदलती तकनीक और विजुअल स्टोरीटेलिंग (दृश्य के जरिए कहानी कहने) के नए तरीकों के साथ खुद को ढाल लिया और डिजिटल फिल्ममेकिंग में भी सफल रहे.

कई निर्देशकों के साथ किया काम

उन्होंने जोशी, शाजी कैलास, वीएम विनू, एम पद्मकुमार और वैशाख सहित कई प्रमुख निर्देशकों के साथ काम किया. उन्होंने थारुण मूर्ति सहित युवा फिल्म निर्माताओं के साथ भी काम किया. उनके हालिया सिनेमैटोग्राफी असाइनमेंट में मोहनलाल अभिनीत और थारुन मूर्ति द्वारा निर्देशित अथिमनोहरम और सुरेश गोपी की ओट्टाकोम्बन शामिल हैं.

तिरुवनंतपुरम के रहने वाले कुमार कई वर्षों से पेरुंबवूर में रह रहे थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी स्मिता और बेटे आर्यन और सूर्यन हैं. उनकी फिल्मोग्राफी में नारान, पुलिमुरुगन, रामलीला, ओडियान, मधुरा राजा, इत्तिमानी: मेड इन चाइना, नाइट ड्राइव, पाथोनपाथम नूट्टंडु, बांद्रा, वन्स अपॉन ए टाइम इन कोच्चि और थूडरम शामिल हैं.

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