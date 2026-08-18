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कौन करना चाहता है शाहरुख खान की ‘हत्या’ हमले से बाल-बाल बचे किंग खान; बॉलीवुड में मचा हड़कंप

Shah Rukh Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के मुंबई वाले घर के लॉन में एक सांप मिला, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और उसे पकड़ लिया गया. इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 18, 2026 11:27:58 AM IST

शाहरुख खान
शाहरुख खान


सोमवार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के मुंबई स्थित घर ‘मन्नत’ के लॉन में दो सांप मिले, जिसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. जानकारी के मुताबिक सांप जहरीले नहीं थे. 

किसने दी सांप मिलने की जानकारी?

स्नेक रेस्क्यूअर विक्की दुबे ने बताया कि सोमवार रात करीब 8 बजे फोन आया. कॉल करने वाले ने बताया कि बांद्रा वेस्ट स्थित मन्नत में दो सांप कुंडली मारे घूमते हुए देखे गए हैं. सूचना मिलते ही दुबे ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के राउंड ऑफिसर दीपक दादा गायकवाड़ और मुंबई रेंज ऑफिस, ठाणे के कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी.

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मन्नत बंगले में मिला करीब 8 फीट लंबा धामन सांप

जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, तो मन्नत बंगले के आंगन में सीढ़ियों के नीचे एक धामन सांप दिखाई दिया. करीब 8 फीट लंबा यह सांप कुंडली मारे हुए था और डरा हुआ नजर आ रहा था. धामन एक गैर-विषैला (नॉन-वेनमस) सांप होता है.

सांप को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया गया. इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार उसे उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया. रेस्क्यू के बाद विक्की दुबे ने वहां मौजूद लोगों को धामन सांप के बारे में जानकारी दी और उन्हें समझाया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है.

हालांकि, दूसरा सांप बंगले के आस-पास लोगों को घूमते देखकर वहां से भाग गया.

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Tags: shah rukh khan
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