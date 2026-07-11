Home > मनोरंजन > Shahrukh Khan Gauri Khan: शाहरुख खान ने गौरी को दिया खास तोहफा, खरीदी दिल्ली को वो बिल्डिंग, जहां 35 साल पहले पत्नी संग शुरू की थी नई जिंदगी

Shahrukh Khan Gauri Khan: शाहरुख खान ने गौरी को दिया खास तोहफा, खरीदी दिल्ली को वो बिल्डिंग, जहां 35 साल पहले पत्नी संग शुरू की थी नई जिंदगी

Shah Rukh Khan Buys Home In Delhi: साल 1991 में शाहरुख खान ने गौरी खान से शादी के बाद दिल्ली स्थित जिस घर में अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया था, उस घर को किंग खान ने करोड़ों रु. की कीमत में खरीद लिया है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 11, 2026 3:29:01 PM IST

Gauri Khan-Shah Rukh Khan
Gauri Khan-Shah Rukh Khan


शाहरुख खान और गौरी दोनों ही मूल रूप से दिल्ली से हैं और दोनों की पहली मुलाकात भी दिल्ली में ही हुई थी. यह शहर उनकी मोहब्बत और यादों से जुड़ा हुआ है. 

यहीं पर दोनों का प्यार परवान चढ़ा और उनकी शादी हुई. हाल ही में शाहरुख खान ने अब दिल्ली की वह पूरी बिल्डिंग खरीद ली है, जिसमें शादी के बाद वे और गौरी रहे थे. खबरों के अनुसार इस बिल्डिंग की पहली मंजिल और बेसमेंट पहले से एक्टर के पास थे.

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पंचशील पार्क में है शाहरुख खान और गौरी का ये आशियाना 

शाहरुख खान का ये आशियाना दिल्ली के पंचशील पार्क में स्थित है. उन्होंने यहां जिस घर में अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की थी, उसकी पूरी बिल्डिंग अब खरीद ली है. साल 1991 में गौरी खान से शादी के बाद शाहरुख़ इसी दिल्ली वाले घर में रहते थे. मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रॉपर्टी शाहरुख खान और गौरी के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ख़ास है. इस रिहायशी इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल भी खरीद लेने के बाद अब पूरी तरह से यह प्रॉपर्टी खान परिवार के स्वामित्व में है. बता दें कि इस पूरी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए शाहरुख खान ने करोड़ों रुपये खर्च किए हैं. किंग खान ने यह संपत्ति 37 करोड़ रुपये में खरीदी है.

शाहरुख खान-गौरी की शादी

शाहरुख खान और गौरी खान की शादी 25 अक्टूबर 1991 को दिल्ली में हुई थी. चूंकि दोनों अलग-अलग धर्म के थे, इसलिए दोनों की शादी तीन अलग-अलग रीति-रिवाजों से हुई थी; पहले रजिस्टर्ड मैरिज, फिर पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से विवाह और उसके बाद दोनों का मुस्लिम परंपरा के अनुसार निकाह हुआ था. शादी के बाद शाहरुख और गौरी दिल्ली के पंचशील पार्क वाले घर में रहते थे. कुछ दिनों बाद शाहरुख खान फिल्मों में फुल टाइम करियर बनाने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए थे.

Tags: bollywoodentertainmentgauri khanshahrukh khan
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