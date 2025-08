‘नमस्कार, आदाब’! फैंस का शुक्रिया अदा करते दिखे SRK, लेकिन चाहने वालों ने बादशाह की Video में कुछ ऐसा किया नोटिस, छलक आए आंसू

Shahrukh Khan Reaction on National Award: उस समय सबके चेहरों पर रंगत आ गई जब फैंस को पता चला कि हमारे दिल में राज करने वाला सुपरस्टार-शाहरुख खान को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वहीँ शुक्रवार को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें ‘जवान’ के लिए शाहरुख खान और ’12वीं फेल’ के लिए विक्रांत मैसी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी होने के बाद शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान इमोशनल वीडियो शेयर करते हुए शाहरुख़ खान ने शुक्रिया अदा किया। लेकिन इस दौरान फैंस ये देखकर निराश गए कि वीडियो में शाहरुख हाथ पर पट्टी बांधे नजर आ रहे हैं।

इस दौरान वीडियो शेयर करते हुए सुपरस्टार कहते हैं- ‘नमस्कार, आदाब! राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होना मेरे लिए एक ऐसा पल है जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखूंगा। मैं इस सम्मान के लिए जूरी, चेयरमैन और सूचना और प्रसारण मंत्रालय का शुक्रिया अदा करता हूं, और उन सभी का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस सम्मान के लायक समझा। मेरी पत्नी और बच्चे, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और 4 साल तक मेरा ऐसे ख्याल रखा, जैसे मैं घर का बच्चा हूं।

इसके अलावा शाहरुख खान ने कहा कि, ‘मेरा परिवार ये बात अच्छे से जानता है कि सिनेमा को लेकर मेरा जुनून मुझे उनसे दूर ले जाता है, लेकिन वे इसे मुस्कुराते हुए बर्दाश्त करते हैं। मैं इसके लिए उनका दिल से आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। नेशनल अवॉर्ड सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, ये मुझे याद दिलाता है कि मेरा काम मायने रखता है। ये मुझे मैसेज देता है कि मुझे अपना काम जारी रखना है और मेहनत करना है। मुझे क्रिएटिव बने रहना है और सिनेमा की सेवा करते रहना है। ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि एक्टिंग सिर्फ एक काम नहीं है, जिम्मेदारी है, सच दिखाने की जिम्मेदारी।

